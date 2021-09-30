Экс-депутат АКЗС ответит за хищение 6 млн рублей при реализации нацпроекта на Алтае

Бывшего депутата АКЗС Сергея Сивца, возглавлявшего государственное унитарное предприятие, будут судить за хищение денег, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2021 года сообщили, что начальник «Северо-Восточного ДСУ» Сивец проходит подозреваемым по делу о хищении.

Через несколько дней после этого депутат, представлявший в заксобрании «Единую Россию», покинул ряды партии.

30 сентября стало известно, что бывшего начальника ГУП обвинили в «присвоении и растрате имущества в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

«В 2020 году между возглавляемым обвиняемым предприятием и аффилированным юридическим лицом заключен контракт на 47 млн рублей, предусматривающий проведение работ по содержанию автомобильных дорог региона», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что сумму по договорным обязательствам по указанию обвиняемого завысили более чем на 6 млн рублей. Кстати, ранее речь шла о 12 миллионах.

Примечательно, что деньги выделило государство в рамках реализации на территории края нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Причиненный ущерб экс-начальник возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула.

Ранее стало известно, когда суд возьмется за дело алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьева.