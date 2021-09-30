Стало известно, когда суд возьмется за дело алтайского экс-министра Дементьева

Ранее altapress.ru подробно рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр — два транша на 5,2 млн рублей от компании, занимающейся дорожными разметками.
22 сентября стало известно, что уголовное дело отправили в Центральный райсуд.
«Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Дементьева А.Г. назначено на 10 час 30 мин
08.10.2021года», — рассказали в пресс-центре.
Дементьева обвинили в «получении должностным лицом лично взятки <…> за общее покровительство». Наказание предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Бывший министр признал свою вину, поэтому его отправили под домашний арест, который в августе продлили до начала октября.