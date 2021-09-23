Дело Дементьева. Как алтайский экс-министр транспорта получил взятку и пошел под суд

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха (Восточно-Казахстанская область). В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001-м — юридический факультет Алтайского госуниверситета, а в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации (РФ).
Работал председателем комитета администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, генеральным директором «СРО «Дорожники Алтая», начальником отдела газификации управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.
В 2017 году назначен на должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты РФ, в октябре 2018-го — министром транспорта Алтайского края.
Ушел в отставку в мае 2021 года.
Экс-министру транспорта инкриминировали часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство на службе».
Дело в том, что в течение 2020 года Александр Дементьев получил двумя примерно равноценными траншами взятку. Общая ее сумма составила 5,2 млн рублей. Взяткодатель — компания, занимающаяся дорожной разметкой.
«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — комментировали произошедшее в Следственном комитете.
Как выяснилось, взяткодателем выступила компания (ООО) «Бриз-Запад», зарегистрированная в Новоалтайске в феврале 2008 года. Ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, входит в Группу компаний «Бриз».
Директором «Бриз-Запада» с 2008-го значится Андрей Салий. Учредителями — Александр Гич, Валерий Кукарцев и Марина Андреева.
«Бриз-Запад» обозначается, как исполнитель 104 госконтрактов — на общую сумму 415 млн рублей.
По закону, за содеянное обвиняемому грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
Дементьев признал свою вину. 12 июня бывшего политика отправили под домашний арест.
3 августа срок ареста продлили на 2 месяца.
Как стало известно, 22 сентября материалы дела в отношении экс-министра поступили в Центральный суд Барнаула.
Ирина Долгова
Осенью 2018 года зампред регионального правительства Ирина Долгова из средств краевой казны купила знакомому дорогостоящее лекарство. В то время, как он не имел права на получение медикамента бесплатно.
Из-за покупки препарата региональный бюджет потерял больше 200 тыс. рублей.
В ходе расследования правоохранители установили и то, что 2018-м экс-заместитель губернатора превышала полномочия неоднократно. По данным следствия, она организовала приобретение «Аптеками Алтая» неликвидированного товара с ограниченным сроком годности. Закупали препараты у знакомой обвиняемой.
Стелла Штань
Похожее дело и у бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань. В 2015 году она вместе с подельницей Еленой Воротниковой составила поддельные документы о купле-продаже помещения под детский сад, чтобы получить субсидию на покупку недвижимости на 14 млн рублей. Штань получила деньги. Помещение при этом досталось директору детсада.