Дело Дементьева. Как алтайский экс-министр транспорта получил взятку и пошел под суд

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Кто такой Александр Дементьев?

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха (Восточно-Казахстанская область). В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001-м — юридический факультет Алтайского госуниверситета, а в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации (РФ).

Работал председателем комитета администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, генеральным директором «СРО «Дорожники Алтая», начальником отдела газификации управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Александр Дементьев. Дмитрий Проскурин.

В 2017 году назначен на должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты РФ, в октябре 2018-го — министром транспорта Алтайского края.

Ушел в отставку в мае 2021 года.