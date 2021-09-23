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Политика

Дело Дементьева. Как алтайский экс-министр транспорта получил взятку и пошел под суд

  1. Кто такой Александр Дементьев?
  2. Какое обвинение предъявили Дементьеву?
  3. Какая компания дала деньги экс-чиновнику?
  4. Какое наказание предусматривает статья?
  5. Как продвигается дело Александра Дементьева?
  6. Дела против алтайских чиновников

Продолжается разбирательство в отношении Александра Дементьева, экс-главы Министерства транспорта Алтайского края. Его поймали на взятке в 5,2 млн рублей. С чего началась карьера чиновника и какое наказание грозит ему за содеянное — в материале altapress.ru.

1
Кто такой Александр Дементьев?

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха (Восточно-Казахстанская область). В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001-м — юридический факультет Алтайского госуниверситета, а в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации (РФ).

Работал председателем комитета администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, генеральным директором «СРО «Дорожники Алтая», начальником отдела газификации управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Дмитрий Проскурин.

В 2017 году назначен на должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты РФ, в октябре 2018-го — министром транспорта Алтайского края.

Ушел в отставку в мае 2021 года.

2
Какое обвинение предъявили Дементьеву?

Экс-министру транспорта инкриминировали часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство на службе».

Дело в том, что в течение 2020 года Александр Дементьев получил двумя примерно равноценными траншами взятку. Общая ее сумма составила 5,2 млн рублей. Взяткодатель — компания, занимающаяся дорожной разметкой.

Оборудование для нанесения дорожной разметки.
Оборудование для нанесения дорожной разметки.
airaltay.ru

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — комментировали произошедшее в Следственном комитете.

3
Какая компания дала деньги экс-чиновнику?

Как выяснилось, взяткодателем выступила компания (ООО) «Бриз-Запад», зарегистрированная в Новоалтайске в феврале 2008 года. Ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, входит в Группу компаний «Бриз».

Александр Дементьев, бывший министр транспорта Алтайского края.
Александр Дементьев, бывший министр транспорта Алтайского края.
Екатерина Гладких

Директором «Бриз-Запада» с 2008-го значится Андрей Салий. Учредителями — Александр Гич, Валерий Кукарцев и Марина Андреева.

«Бриз-Запад» обозначается, как исполнитель 104 госконтрактов — на общую сумму 415 млн рублей.

4
Какое наказание предусматривает статья?
Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

По закону, за содеянное обвиняемому грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

5
Как продвигается дело Александра Дементьева?

Дементьев признал свою вину. 12 июня бывшего политика отправили под домашний арест.

3 августа срок ареста продлили на 2 месяца.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
instagram.com/mintrans22/

Как стало известно, 22 сентября материалы дела в отношении экс-министра поступили в Центральный суд Барнаула.

6
Дела против алтайских чиновников

Ирина Долгова

Осенью 2018 года зампред регионального правительства Ирина Долгова из средств краевой казны купила знакомому дорогостоящее лекарство. В то время, как он не имел права на получение медикамента бесплатно.

Ирина Долгова в наручниках.
Ирина Долгова в наручниках.
Скриншот видео СК

Из-за покупки препарата региональный бюджет потерял больше 200 тыс. рублей.

В ходе расследования правоохранители установили и то, что 2018-м экс-заместитель губернатора превышала полномочия неоднократно. По данным следствия, она организовала приобретение «Аптеками Алтая» неликвидированного товара с ограниченным сроком годности. Закупали препараты у знакомой обвиняемой.

Стелла Штань

Стелла Штань в суде.
Стелла Штань в суде.
altai-krai.sledcom.ru

Похожее дело и у бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань. В 2015 году она вместе с подельницей Еленой Воротниковой составила поддельные документы о купле-продаже помещения под детский сад, чтобы получить субсидию на покупку недвижимости на 14 млн рублей. Штань получила деньги. Помещение при этом досталось директору детсада.

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