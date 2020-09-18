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Происшествия

Алтайский следком показал видео, как Ирину Долгову уводят в наручниках в автозак

Следователи предъявили обвинение экс-зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. На сайте ведомства опубликовали видео задержания бывшей чиновницы.

Ирина Долгова в наручниках.
Ирина Долгова в наручниках.
Скриншот видео СК

Долгову обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу.

По сведениям следствия, осенью 2018 года Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право бесплатно получать это лекарство.

«Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края», — подчеркнули в СК.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски дома и на бывших местах работы Ирины Долговой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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