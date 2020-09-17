СК раскрыл детали уголовного дела Ирины Долговой

В Следственном комитете официально подтвердили факт возбуждения уголовного дела на бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирину Долгову. Ее подозревают в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

По сведениям следствия, осенью 2018 года Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право бесплатно получать это лекарство.

«Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края», — подчеркнули в СК.

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по месту жительства и предыдущим местам работы экс-чиновницы.

21 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой. Она объясняла такое решение «обстоятельствами личного характера».

Функции Долговой позже глава региона переложил на вице-губернатора Игоря Степаненко, который раньше занимался только вопросами ГО и ЧС.

Ирина Долгова проработала в краевой администрации 20 лет.

Иван Гилев и Ирина Долгова. Олег Богданов , altapress.ru

В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала зампредседателя правительства Алтайского края.