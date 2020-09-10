Томенко «вручил» своему заму по ЧС еще и социальный блок

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, который курирует вопросы ГО и ЧС, теперь будет заниматься и социальным блоком вместо ушедшей в отставку Ирины Долговой. Так решил глава региона Виктор Томенко.

10 сентября Томенко представил министрам здравоохранения, образования и науки и социальной защиты населения их нового куратора.

При этом за Игорем Степаненко остаются его прежние обязанности по вопросам в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подчеркивают в пресс-службе правительства края.

Губернатор изучил, проанализировал и взвесил ситуацию после ухода Долговой и решил, что весь блок социальной сферы должен лечь на плечи Степаненко.

«Мы с вами уже два года работаем вместе, вы Игоря Борисовича как заместителя председателя правительства хорошо знаете. У него профильное педагогическое образование, около 30 лет стажа муниципального и государственного управления, в правительстве Красноярского края он возглавлял управление, которое занималось реализацией национальных проектов, работу образования, здравоохранения и социальной защиты понимает неплохо», — обратился Виктор Томенко к министрам.

Игорь Степаненко, как и Виктор Томенко, родился в Норильске. В правительстве Алтайского края работает с 22 октября 2018 года.

Ирина Долгова ушла в отставку 21 августа по обстоятельствами личного характера.