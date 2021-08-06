Экс-министра транспорта Алтая не выпускают из дома, куда его поместил суд

На два месяца продлили домашний арест бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, сообщает « Банкфакс ».

Напомним, 12 июня суд отправил под домашний арест Дементьева, которого задержали за взятку в размере более 5 млн рублей.

3 августа в Октябрьский суд Барнаула поступили материалы для продления срока ареста.

«Экс-министра оставили под домашним арестом еще на два месяца, как минимум до начала октября», — отмечает издание со ссылкой на алтайский СК.

Ранее altapress.ru подробно рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр — два транша на 5,2 млн рублей от компании, занимающейся дорожными разметками.

Дементьева обвинили в «получении должностным лицом лично взятки <…> за общее покровительство». Наказание предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Бывший министр признал свою вину. Именно поэтому в настоящее время он находится под домашним арестом.