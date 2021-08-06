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Жизнь

Экс-министра транспорта Алтая не выпускают из дома, куда его поместил суд

На два месяца продлили домашний арест бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, сообщает «Банкфакс».

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.
Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.
Екатерина Гладких

Напомним, 12 июня суд отправил под домашний арест Дементьева, которого задержали за взятку в размере более 5 млн рублей.

3 августа в Октябрьский суд Барнаула поступили материалы для продления срока ареста.

«Экс-министра оставили под домашним арестом еще на два месяца, как минимум до начала октября», — отмечает издание со ссылкой на алтайский СК.

Ранее altapress.ru подробно рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр — два транша на 5,2 млн рублей от компании, занимающейся дорожными разметками.

Дементьева обвинили в «получении должностным лицом лично взятки <…> за общее покровительство». Наказание предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Бывший министр признал свою вину. Именно поэтому в настоящее время он находится под домашним арестом.

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