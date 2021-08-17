Свобода или срок. Как и за что накажут барнаульскую чиновницу Стеллу Штань

1 За что судят Стеллу Штань?

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова и Стелла Штань предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии», — указывали в Следственном комитете.