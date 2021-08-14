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Жизнь

Условный срок получила подельница Стеллы Штань по делу барнаульского детсада Happy Baby

В Барнауле суд вынес приговор экс-заведующей детским садом Happy Baby Елене Воротниковой, которую признали виновной в мошенничестве, сообщает amic.ru.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В конце мая дело Воротниковой направили в суд. Накануне ее признали виновной в мошенничестве.

«Назначили три года лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей», — отмечает издание.

Ранее сообщали, что в декабре 2015 года Воротникова вступила в сговор со Стеллой Штань, экс-представителем губернатора и регионального правительства в АКЗС.

«Изготовила и предоставила в главное управление образования и молодежной политики края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. Стоимость существенно завысили, рассчитывая на субсидию, которую в итоге неправомерно получили обвиняемые. На счет перечислили 14 млн рублей компенсации», — пояснили следователи.

Кстати, Воротникову задерживали в октябре 2018 года после скандала с избиением детей в детсаде.

Что касается Штань, то ее уголовное дело суд начал рассматривать в начале июля.

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