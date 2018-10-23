В Барнауле задержали заведующую детским садом, где избивали детей

В Барнауле 22 октября задержали заведующую частным детским садом «Happy baby» Елену Воротникову. Ей предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают «Вести Алтай».

Меру пресечения в ближайшее время определит суд.

Напомним, ранее предъявили обвинение бывшему воспитателю этого детского сада. По данным следствия, с февраля по май 2018 года в частном детском саде Барнаула сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением с детьми.

Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, для соблюдения режима дневного сна воспитатель накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя физическую боль.

Потерпевшие — три маленьких ребенка в возрасте 4 и 5 лет, а также их законные представители.