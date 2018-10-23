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В Барнауле задержали заведующую детским садом, где избивали детей

В Барнауле 22 октября задержали заведующую частным детским садом «Happy baby» Елену Воротникову. Ей предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают «Вести Алтай».

Детский сад. Ребенок.
Детский сад. Ребенок.
СС0

Меру пресечения в ближайшее время определит суд.

Напомним, ранее предъявили обвинение бывшему воспитателю этого детского сада. По данным следствия, с февраля по май 2018 года в частном детском саде Барнаула сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением с детьми.

Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, для соблюдения режима дневного сна воспитатель накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя физическую боль.

Потерпевшие — три маленьких ребенка в возрасте 4 и 5 лет, а также их законные представители.

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