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Политика

Стеллу Штань выпустили из СИЗО по решению суда

Суд смягчил меру пресечения Стелле Штань — экс-представителю губернатора и регионального правительства в АКЗС, обвиняемой в мошенничестве. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

Как сообщает издание, Стеллу Штань выпустили из СИЗО под домашний арест. Заседание суда, на котором экс-чиновнице смягчили меру пресечения, состоялось 11 мая.

Напомним, Стеллу Штань взяли под стражу 2 апреля на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве. 20 апреля Алтайский краевой суд признал ее арест законным и отказался выпускать обвиняемую из СИЗО. Однако защита Штань настаивала на необходимости смягчения меры пресечения. Например, на домашний арест или подписку о невыезде.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая Стелла Штань изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Стоимость помещения существенно завысили по сравнению с рыночной ценой. Речь идет о субсидии в размере 14 млн рублей, которыми якобы завладели предполагаемые мошенницы.

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