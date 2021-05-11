Стеллу Штань выпустили из СИЗО по решению суда

Как сообщает издание, Стеллу Штань выпустили из СИЗО под домашний арест. Заседание суда, на котором экс-чиновнице смягчили меру пресечения, состоялось 11 мая.
Напомним, Стеллу Штань взяли под стражу 2 апреля на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве. 20 апреля Алтайский краевой суд признал ее арест законным и отказался выпускать обвиняемую из СИЗО. Однако защита Штань настаивала на необходимости смягчения меры пресечения. Например, на домашний арест или подписку о невыезде.
По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая Стелла Штань изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.
Стоимость помещения существенно завысили по сравнению с рыночной ценой. Речь идет о субсидии в размере 14 млн рублей, которыми якобы завладели предполагаемые мошенницы.