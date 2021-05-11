Стеллу Штань выпустили из СИЗО по решению суда

Суд смягчил меру пресечения Стелле Штань — экс-представителю губернатора и регионального правительства в АКЗС, обвиняемой в мошенничестве. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, Стеллу Штань выпустили из СИЗО под домашний арест. Заседание суда, на котором экс-чиновнице смягчили меру пресечения, состоялось 11 мая.

Напомним, Стеллу Штань взяли под стражу 2 апреля на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве. 20 апреля Алтайский краевой суд признал ее арест законным и отказался выпускать обвиняемую из СИЗО. Однако защита Штань настаивала на необходимости смягчения меры пресечения. Например, на домашний арест или подписку о невыезде.