Стеллу Штань взяли под стражу

По уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в сговоре в особо крупном размере, продолжается сбор и закрепление доказательств.
Как уже сообщалось, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.
Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.
Получив субсидию из краевого бюджета на компенсацию расходов, предполагаемые мошенницы завладели этими деньгами. Речь идет о 14 млн рублей.
Директора детсада взяли под стражу еще в марте.