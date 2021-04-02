Стеллу Штань взяли под стражу

Представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань определили меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю 2 апреля.

По уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в сговоре в особо крупном размере, продолжается сбор и закрепление доказательств.

Как уже сообщалось, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby и обвиняемая изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

Стелла Штань присаживается в автомобиль после допроса в СК. Скриншот оперативной съемки

Получив субсидию из краевого бюджета на компенсацию расходов, предполагаемые мошенницы завладели этими деньгами. Речь идет о 14 млн рублей.

Директора детсада взяли под стражу еще в марте.