Стелла Штань призналась в мошенничестве и раскаялась

В Барнауле прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве экс-представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллы Штань.

Бывшая чиновница полностью признала свою вину и раскаялась, сообщил «Толк». Сторона защиты попросила полностью снять коррупционную составляющую.

17 августа пройдет еще одно заседание суда, где Штань обратится с последним словом. Ожидается вынесение приговора.

Ранее сообщалось, что подельница бывшей чиновницы, директор частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова также признала свою вину.

Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2015 году Стелла Штань вместе с Еленой Воротниковой составили поддельные документы о купле-продаже помещения, чтобы получить субсидию на покупку недвижимости на 14 млн рублей. Штань получила деньги, а помещение досталось директору детсада.