Подозреваемый в хищении алтайский депутат покинул ряды «Единой России»

Депутат АКЗС от «Единой России» Сергей Сивец вышел из партии. Информацию altapress.ru подтвердили в региональном реготделении.

Сивец написал заявление о выходе из партии по собственному желанию.

Все это прошло на фоне уголовного преследования. Как уже сообщалось, депутат занимает должность начальника «Северо-Восточного ДСУ».

Следствие выяснило, что в 2020 году он составил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог и мог присвоить 12 млн рублей.

В отношении Сивца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере).

Причем он может быть связан с разбирательством в отношении бывшего министра транспорта Александра Дементьева. Официально это пока не подтверждают.