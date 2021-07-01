Подозреваемый в хищении алтайский депутат покинул ряды «Единой России»

Сивец написал заявление о выходе из партии по собственному желанию.
Все это прошло на фоне уголовного преследования. Как уже сообщалось, депутат занимает должность начальника «Северо-Восточного ДСУ».
Следствие выяснило, что в 2020 году он составил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог и мог присвоить 12 млн рублей.
В отношении Сивца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере).
Причем он может быть связан с разбирательством в отношении бывшего министра транспорта Александра Дементьева. Официально это пока не подтверждают.