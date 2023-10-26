Конец мораторию: новый налог появился в РФ для определенной части граждан

Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у россиян. Это коснется тех, кто получил по всем банковским счетам доход суммарно более 130 тыс. рублей, пишет "Прайм".

И заплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года.

Мораторий

До этого года действовал мораторий на его правоприменение. Теперь ограничения сняты — за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов необходимо заплатить.

Ключевая и доход

В настоящий момент максимальная ключевая ставка составляет 13%. Соответственно, из общего дохода надо будет вычесть 130 тыс. рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превышает — то ставка налога составит 13%.

Освобождение

Полностью освобождены от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже 1% годовых, а также доходы по счетам эскроу.

Вам уведомление

Самостоятельно высчитывать налог на вклады не нужно. До 1 февраля банки передадут необходимые сведения налоговикам, которые пришлют уведомление плательщику.

Ранее в Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян. Это касается тех лиц, у которых доходы не достигают 30 тыс. рублей в месяц.

Это поможет жителям с низкими доходами повысить уровень жизни.

Депутаты считают, что порог в 30 тыс. рублей является оптимальной суммой для отмены НДФЛ.

Однако в правительстве проект посчитали недоработанным. Так как подобной мерой смогут воспользоваться не только малоимущие.