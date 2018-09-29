Конкурсный управляющий выставит на торги коттедж разорившегося барнаульского предпринимателя

Конкурсный управляющий разорившегося барнаульского предпринимателя Константина Ююкина, в свое время начинавшего реализовать крупный нацпроект в АПК в Курьинском районе края, выставила сообщение о том, по какой цене будет продан его коттедж и как он будет продаваться. Ююкин признан банкротом как физлицо и, согласно данным федресурса сведений о банкротстве, в этом коттедже проживает.