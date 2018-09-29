Конкурсный управляющий выставит на торги коттедж разорившегося барнаульского предпринимателя

Константин Ююкин вместе с отцом Алексеем Ююкиным затеял реализацию крупного проекта в Курьинском районе в 2007 году: это было строительство коровника на 1200 голов. Он взял кредиты для строительства и завез породистых коров-симменталок из Германии, а также купил дорогостоящее доильное оборудование.
В дальнейшем они продали предприятие «Чарышское» супругам Антипиным, которые тоже разорились. Однако коровы были загублены, новый собственник был вынужден продать их на мясо.
Но, судя по всему, бизнес Ююкиных все равно не пошел. В ноябре 2017 года Константин Ююкин признан личным банкротом. На продажу будет выставлен его коттедж общей площадью 239,6 кв. метров с земельным участком площадью 1063,0 кв. метра в. Барнауле на ул. Лесная поляна.
Стартовая цена дома с участком — 9,69 млн рублей. В торгах могут участвовать как физические, так и юридические лица, дата начала торгов не сообщается.