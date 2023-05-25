Кормильцы. Какие компании входят в клуб самых крупных «спонсоров» бюджета Барнаула

Если бы в Барнауле создали клуб компаний-чемпионов, пополняющих городскую казну на 10 и более миллионов рублей в год («Клуб 10+»), главную роль в нем играли бы топ-менеджеры инфраструктурных предприятий и промышленники. Вопреки частым разговорам о переизбытке торговли, руководители ритейла по количеству кресел заняли бы в клубе отнюдь не лидирующие позиции. Но самым крупным «спонсором» все же остаются вышестоящие бюджеты. Поступления сверху в бюджет Барнаула превысили половину доходов и продолжают расти.

Отрасли

В список предприятий, пополняющих бюджет Барнаула на 10 и более миллионов рублей, вошли 30 юрлиц, следует из брошюры «Бюджет-2023», опубликованной городским комитетом по финансам.

Ровно треть из них (10) — инфраструктурные компании, представляющие энергетику, коммунальную сферу, связь, транспорт и газификацию. В промышленности работает тоже треть.

Несмотря на то, что гособоронзаказ был драйвером роста в 2022 году, новых лиц, представляющих оборонную отрасль, в нем не появилось. Там все те же, что и год-два назад, «Барнаултрансмаш», «Нортек», «Ротор» и Барнаульский патронный завод.

Традиционная для Алтая переработка продовольствия в барнаульском «Клубе 10+» представлена слабее, чем розничные сети. Последних в нем четыре, тогда как из переработчиков — только две компании (гормолкомбинат и пивзавод).

Крупнейшие плательщики в бюджет Барнаула. Горфинкомитет. Брошюра "Бюджет Барнаула - 2023".

Позиции застройщиков в «Клубе 10+» — между переработчиками и ритейлерами. Финкомитет включил в него компании Владимира Отмашкина (спецзастройщик «Шотландия»), Андрея Комякова (СЗ «Серебряный бор») и Рихарда Фаллера (СЗ «Адалин-­строй»).

География

Теперь немного о географии крупнейших плательщиков. 13 компаний представляют барнаульский бизнес. А больше половины (17) — филиалы, подразделения или «дочки» крупных организаций федерального уровня.

Их бенефициары зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и других городах России.

Среди иногородних — как государственные компании (вроде отделения Западно-Сибирского филиала «РЖД»), так и полностью частные (как, скажем, «Барнаульская генерация», входящая в СГК).

Впервые за четыре года в «Клуб 10+» включена «дочка» одного из крупнейших металлотрейдеров России московской компании «ДиПос» — оптовая фирма «ДиПос-Алтай».

Печь. Металл. ru.all.biz

Фирма зарегистрирована в Барнауле и поставляет металлические трубы, стальные листы, проволоку, арматуру и т.п.

Донор и реципиент

Многие члены «Клуба 10+» (напомним, воображаемого) — крупнейшие в регионе работодатели. Так, в «Барнаульской генерации» в целом по краю работает более 2 тыс. человек, на пивоваренном заводе — более 1,1 тыс., в «Барнаульском водоканале» — более 1 тыс., на ВРЗ — более 800.

Включение их в список крупнейших плательщиков закономерно: 37% поступлений в городскую казну — налог на доходы физических лиц.

Бюджет Барнаула. Горфинкомитет. Брошюра "Бюджет Барнаула - 2023".

Однако в строительных компаниях работников мало или нет вообще. Очевидно, поступления от этой отрасли — это, в основном, платежи за землю.

Впрочем, больше половины барнаульской казны все же составляют межбюджетные трансферты.

В бюджете 2023 года, согласно плану, они достигнут почти 15,5 млрд руб­лей, или 59% от всех доходов. Для сравнения: в 2013 году доля безвозмездных поступлений составляла 37%.

Бюджет Барнаула. Горфинкомитет. Брошюра "Бюджет Барнаула - 2023".

Но, как ни парадоксально, бюджет Барнаула одновременно и реципиент, и донор. Ведь в городскую казну поступает лишь 11% собранных налогов, остальная же часть направляется в краевой и федераль­ный бюджеты. Таково уж устройство российского бюджетного процесса.