Кормильцы. Какие компании входят в клуб самых крупных «спонсоров» бюджета Барнаула

Отрасли
В список предприятий, пополняющих бюджет Барнаула на 10 и более миллионов рублей, вошли 30 юрлиц, следует из брошюры «Бюджет-2023», опубликованной городским комитетом по финансам.
Ровно треть из них (10) — инфраструктурные компании, представляющие энергетику, коммунальную сферу, связь, транспорт и газификацию. В промышленности работает тоже треть.
Несмотря на то, что гособоронзаказ был драйвером роста в 2022 году, новых лиц, представляющих оборонную отрасль, в нем не появилось. Там все те же, что и год-два назад, «Барнаултрансмаш», «Нортек», «Ротор» и Барнаульский патронный завод.
Традиционная для Алтая переработка продовольствия в барнаульском «Клубе 10+» представлена слабее, чем розничные сети. Последних в нем четыре, тогда как из переработчиков — только две компании (гормолкомбинат и пивзавод).
Позиции застройщиков в «Клубе 10+» — между переработчиками и ритейлерами. Финкомитет включил в него компании Владимира Отмашкина (спецзастройщик «Шотландия»), Андрея Комякова (СЗ «Серебряный бор») и Рихарда Фаллера (СЗ «Адалин-строй»).
География
Теперь немного о географии крупнейших плательщиков. 13 компаний представляют барнаульский бизнес. А больше половины (17) — филиалы, подразделения или «дочки» крупных организаций федерального уровня.
Их бенефициары зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и других городах России.
Среди иногородних — как государственные компании (вроде отделения Западно-Сибирского филиала «РЖД»), так и полностью частные (как, скажем, «Барнаульская генерация», входящая в СГК).
Впервые за четыре года в «Клуб 10+» включена «дочка» одного из крупнейших металлотрейдеров России московской компании «ДиПос» — оптовая фирма «ДиПос-Алтай».
Фирма зарегистрирована в Барнауле и поставляет металлические трубы, стальные листы, проволоку, арматуру и т.п.
Донор и реципиент
Многие члены «Клуба 10+» (напомним, воображаемого) — крупнейшие в регионе работодатели. Так, в «Барнаульской генерации» в целом по краю работает более 2 тыс. человек, на пивоваренном заводе — более 1,1 тыс., в «Барнаульском водоканале» — более 1 тыс., на ВРЗ — более 800.
Включение их в список крупнейших плательщиков закономерно: 37% поступлений в городскую казну — налог на доходы физических лиц.
Однако в строительных компаниях работников мало или нет вообще. Очевидно, поступления от этой отрасли — это, в основном, платежи за землю.
Впрочем, больше половины барнаульской казны все же составляют межбюджетные трансферты.
В бюджете 2023 года, согласно плану, они достигнут почти 15,5 млрд рублей, или 59% от всех доходов. Для сравнения: в 2013 году доля безвозмездных поступлений составляла 37%.
Но, как ни парадоксально, бюджет Барнаула одновременно и реципиент, и донор. Ведь в городскую казну поступает лишь 11% собранных налогов, остальная же часть направляется в краевой и федеральный бюджеты. Таково уж устройство российского бюджетного процесса.
Источник: брошюра «Бюджет для граждан». К решению Барнаульской гордумы «О бюджете города на 2023 год и на 2024 и 2025 годы».