KPI для губернаторов и нацпроекты. Эксперты объяснили, почему это не сработает

Возвращением к Госплану и советским методам управления называют некоторые горячие головы новый план преобразования экономики, начало которому положил принятый год назад указ президента. Экономисты, выступившие на конференции в Барнауле, сходство с плановой экономикой тоже заметили. Но главное в другом: эффект от новых инициатив будет близок к нулевому, считают они. А потратить на них планируют триллионы.

Краткое содержание

Административные рычаги

Тень СССР все чаще мелькает в медиа-пространстве. То премьер-министр страны заявит о возрождении типового жилья. То президент одобрит возврат к принудительному распределению выпускников бюджетных отделений медицинских вузов.

Пока это только идеи. Но само их появление явно не случайное. Подходы к госуправлению в стране сильно изменились год назад, когда Владимир Путин, одержав победу на выборах, подписал указ № 204.

«Соотношение между административными и рыночными рычагами существенно изменилось в сторону административных», — считает Наталья Акиндинова, исполнительный директор Центра развития Высшей школы экономики.

И вот теперь всю систему госуправления выстраивают под достижение параметров к 2024 году — году, когда закончится нынешний срок его президентства.

Результат пока не впечатляет

О том, как ускорить экономику, российские власти думают много лет. Созданы фонды поддержки, бизнес получает субсидии и льготные кредиты. Успехи отдельных компаний-лидеров впечатляют. Общие результаты — нет.

Доходы населения сокращаются пять лет подряд. Небольшой, пусть и устойчивый рост ВВП за последние два года (+1,5% в 2017 году и +2,3% в 2018-м), не должен вводить в заблуждение.

ВВП — это сумма стоимости всех товаров и услуг, которые произведены в стране за отчетный период, плюс экспорт минус импорт, поясняет Сергей Хестанов, преподаватель «Высшей школы экономики».

«Но от того, что компания построила Крымский мост, большая часть граждан России никакого благосостояния не получила. Стоимость объекта высокая, формальный ВВП вырос, но деньги, потраченные на реализацию проекта, достались госкорпорациям и кругу частного бизнеса, который допущен к работе с госкорпорациями», — говорит экономист.

Крымский мост через Керченский пролив. kremlin.ru

Регламентируем все

Весь год после подписания указа № 204 правительство выдает на гора документы, определяющие движение страны к новым рубежам. Среди них, например, нацпроекты — это, по словам эксперта, по сути, планы развития отдельных отраслей, сфер экономики или общественного сектора. Всего их 12.

Каждый из регионов заключил соглашение с федеральным центром о том, что участвует во всех 12 нацпроектах в форме региональных проектов, поясняет Наталья Акиндинова. На нацпроекты регионам выделят деньги. А для оценки достижения заложенных в них параметров утвердили 15 параметров эффективности — KPI для губернаторов.

«Таким образом сформирована внушительная управленческая система, которая должна полностью регламентировать то, что делают на всех уровнях исполнительной власти и в регионах», — пояснила Наталья Акиндинова.

Другое дело — будет ли это работать?

Обсуждение нацпроектов на совещании 24 мая 2019 года. Новокузнецк. altapregion22.ru

Две категории нацпроектов

Все 12 нацпроектов эксперт делит на две части. Первая — проекты социального или инфраструктурного характера: здравоохранение, образование, демография, культура, наука, дороги. В их целесообразности и общественной полезности нет сомнений.

Вторая часть — нацпроекты, цель которых — обеспечить структурную перестройку экономики и повысить эффективность экономики. Но в том, что эффективность повысится, эксперт сомневается.

«Эти проекты касаются и частного сектора — у нас еще не все национализировано. Частные предприятия будут работать над целями, которые сформулировало государство. Таким образом подрывается базовый принцип рыночной экономики, по которому предприятия основной целью имеют получение прибыли. И если они какие-то другие цели преследуют, их эффективность снижается», — комментирует Акиндинова.

Наталья Акиндинова. Скан видео с сайта tvrain.ru

Противоречит рыночной экономике

Один из таких экономических нацпроектов по повышению эффективности — «Производительность труда и поддержка занятости». Производительность должна расти на 5% в год на крупных и средних предприятиях, участвовать в нацпроекте будут 10 тыс. предприятий России.

«Это достаточно дешевый проект, но у него есть идеологический изъян: он выводит на первый план вспомогательный показатель производительности. При том, что в нормальных предприятиях думают о прибыли, выручке, о том, куда что продать. Но отчитываться будут за производительность», — говорит Акиндинова.

Еще один нацроект — по развитию экспорта — это, по словам эксперта, в чистом виде госплан: в нем указано, сколько предприятий из какой отрасли должны экспортировать к 2024 году. Нацпроект «Цифровая экономка», судя по словам Натальи Акиндиновой, тоже имеет изъяны.

«Одна из ключевых задач нацпроекта „Цифровая экономика“ — импортозамещение программного обеспечения. Мы всячески стараемся отказываться от иностранного софта и производить свой — не важно, хорошо он работает или плохо», — продолжает эксперт.

Факт Согласно краевому проекту «Производительность труда и занятость» 98 предприятий края повысят производительность труда к концу 2024 года на 30 и более процентов, 1 тыс. их сотрудников пройдут переобучение. Это позволит обеспечить к 2024 году ежегодный прирост производительности труда в базовых несырьевых отраслях региона более чем на 6%.

Производительность труда в России. Из архива редакции.

Бюрократия вместо рынка

А в начале 2019 года правительством РФ утвержден план действий по ускорению темпов роста инвестиций и повышения их доли до 25% в ВВП, напоминает Наталья Акиндинова.

«Это началось со знаменитого письма Белоусова (советника президента — прим. altapress.ru), в котором он сказал, что не только нефтяная, но и другие отрасли должны сдавать в бюджет конъюнктурные сверхдоходы. Но после реакции на это письмо он сказал, что можно не сдавать, но надо инвестировать, участвовать в нацпроектах. Теперь составляются списки инвестпроектов, а государство будет само решать, что поддержит», — поясняет эксперт идею властей.

Однако бюрократические механизмы принятия решений приведут к перекосам и дисбалансам в экономике, полагает Акиндинова. Да и не дело государства — влиять на инвестиционные решения частного бизнеса.

KPI — ключевые показатели эффективности. pixabay.com

Между тем, государство разработало 15 критериев эффективности для губернаторов — KPI для губернаторов. По ним будут оценивать результаты усилий глав регионов.

Наталья Акиндинова видит проблему в том, что KPI установлены сверху и имеют приоритет перед собственными целями регионов. Да, за участие в нацпроектах регионам выделят трансферты. Однако KPI выходят за рамки нацпроектов — эксперт уверена, что ресурсов у регионов недостаточно.

«Я думаю, серьезно на этот KPI никто обращать внимания не будет. Потому что реально выполнить все требования невозможно», — считает политолог Александр Кынев.

Собираем равномерно — распределяем точечно

Государство хочет потратить на нацпроекты 25,7 трлн рублей за 6 лет. Половину этого даст федеральный бюджет, еще 20% — региональные. Ну, а 30% израсходует бизнес, рассчитывают власти.

Проблема в том, что дополнительных денег в экономику не вливается — значительную часть ресурсов получат за счет изъятия, говорит Сергей Хестанов. По 600 млрд рублей в год даст повышение НДС. Еще 500 млрд — выпуск облигаций федерального займа. Собираем равномерно по всему обществу и вкладываем в приоритетные направления, определенные административно, — так описал механизм экономист.

Сергей Хестанов в Алтайском крае. vk.com/id133393243

«Прямые траты на нацпроекты неизбежно ускорят экономический рост. Но поскольку ресурсы получают за счет изъятия, их эффект будет достаточно слабым — 0,2% в год. Для ВВП это на грани погрешности измерения», — считает Хестанов.

Мультипликативный эффект (то есть эффект от того, что нацпроекты улучшили среду) может прибавить к ВВП еще 0,1% в год. Итого: плюс 0,3% в год. И это за 26 трлн рублей?

«Главная причина, почему мультипликативные эффекты от госрасходов меньше, чем в странах, которые похожи на нас по размеру ВВП на душу населения, — в том, что у нас к ним допущен очень узкий круг госкорпораций и крайне специфического бизнеса», — объясняет экономист.

Тратим перед выборами — получаем лояльность

Хестанов высказал предположение, что цель всей это масштабной госдеятельности на самом деле весьма краткосрочная — выборы 2021 года. Он отметил, что значительную часть затрат предполагается начать тратить в 2020 году. А на 2021 года намечены выборы в Госдуму.

Выборы. «Голос»

«Для технической управляемости Госдумы желательно, чтобы „Единая Россия“ составляла бы процентов 40 — ну, хотя бы 35. Учитывая настроение в обществе, добиться этих целей будет сложно. И то, что часть этих затрат падает на 2020 год, хорошо синхронизируется с электоральными циклами. Потому что даже умеренный рост благосостояния перед выборами, как правило, конвертируется в достаточно лояльное голосование по отношению к правящей партии», — сказал экономист.

Печальная новость в том, что власти настроены на дальнейшую мобилизацию доходов — так, по крайней мере, считает Наталья Акиндинова. А для этого подойдет и усиленная борьба с теневыми заработками, и включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс, и контроль над расходами граждан. Последние две инициативы еще не реализованы, и вряд ли их общество воспримет с энтузиазмом.