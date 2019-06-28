«Нелегалов» в малом бизнесе Алтая будут выводить из тени по нацпроекту

До 2024 года количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ) в Алтайском крае должно вырасти на 60 тыс. человек — такую задачу для региона сформулировали в профильном нацпроекте. Начальник краевого управления по предпринимательству Александр Евстигнеев на встрече с журналистами 27 июня рассказал, как ведомство планирует выполнить задачу президента.

Евстигнеев заявил, что цифры по росту занятых в секторе МСБ для Алтайского края «очень амбициозные», и управление приложит все усилия, чтобы исполнить план. На начало 2019 года на малых и средних предприятиях региона работало 269 тыс. человек, к концу 2024 года их должно быть 329 тысяч (с учетом работников юрлиц, ИП и самих предпринимателей).

Чтобы достичь целевой показатель, власти намерены использовать несколько точек роста.

1. Вывод предпринимателей и их работников «из тени»

Примерно 199 тыс. человек нелегально работают в секторе МСБ края — либо как предприниматели, либо по найму. Евстигнеев видит в них основной ресурс для повышения числа занятых на малых предприятиях.

Он заявил, что для легализации работников ведомство будет использовать «различные инструменты». Но основные надежды возлагаются на новую форму регистрации для самозанятых, которая сейчас тестируется в четырех регионах России.

С 2020 года она должна заработать по всей стране с учетом позитивного и негативного опыта, полученного в пилотных территориях.

«Кнутом» в этой схеме может стать ужесточение наказания для людей, работающих в тени. По словам Евстигнеева, есть предпосылки к тому, что это произойдет, управление участвовало в обсуждении этой инициативы. Сейчас штраф за нелегальную самозанятость составляет всего 500 рублей.

Кроме этого задача управления «доносить, что находиться в наблюдаемой экономике более выгодно и перспективно», сказал Евстигнеев.

Кофейня. Бизнес. СС0

2. Развитие действующих предприятий

Для этого будет использоваться созданная инфраструктура поддержки МСБ, в том числе льготное кредитование в банках, поручительства Алтайского гарантийного фонда, заемные средства в Алтайском фонде микрозаймов, субсидии и гранты.

Последние, невозвратные формы поддержки, Алтайскому краю удалось сохранить благодаря тому, что регион доказал эффективность их использования, заявил Евстигнеев. По его словам, на федеральном уровне принято решение постепенно уходить от грантов и субсидий, а более активно развивать кредитование.

На 2019 год все же выделены деньги на компенсации по приобретению оборудования и другие направления субсидирования бизнес-инициатив — порядка 19 млн рублей из регионального бюджета.

Те предприятия, которые уже пользовались перечисленными видами поддержки, росли и расширялись, сказал Евстигнеев. Малые стали средними, средние крупными, число рабочих мест там тоже росло. Среди них он назвал «СиСорт», «Алтайтара», Veles и другие.

3. Создание новых предприятий

По словам Александра Евстигнеева, достижению этой цели в основном способствуют образовательные программы.

Александр Евстигнеев,

начальник управления по развитию предпринимательства Алтайского края:

Мы создаем максимальные условия для вовлечения в бизнес через образовательные мероприятия, неформальные акции. Сегодня не нужно быть даже потенциальным предпринимателем, можно просто прийти и получить образовательную услугу.

Сколько денег заложено в нацпроекте для Алтайского края

1,7 млрд рублей — общий объем расходов, направленных на достижение результатов нацпроекта, за 6 лет. Из них 1,4 млрд предоставил федеральный бюджет, 185,7 млн — краевой.

Сюда плюсуются средства фондов поддержки МСБ. Их капитализация ежегодно увеличивается благодаря эффективной деятельности, отметили в управлении по предпринимательству.

675 млн рублей — деньги Алтайского гарантийного фонда.

568 млн рублей — деньги Алтайского фонда микрозаймов.