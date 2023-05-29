Красивое решение. Зачем известному барнаульскому предприятию столько роботов и как оно идет к индустрии 4.0

Знакомиться с роботами барнаульской компании «Мартика» корреспондент altapress.ru отправился с большим списков вопросов. Отвечали на них, правда, люди. Эти машины общаться пока не умеют и к тому же были сильно заняты. В момент знакомства с их «стапелей» на конвейер сходили цветочные горшки, полочки и другие пластмассовые товары для дома.

Роботизированный участок здесь появился потому, что в компании взяли курс на повышение эффективности. Но эти машины — только часть решения большой задачи, которую ставит перед собой любое предприятие, желающее выжить на высококонкурентном рынке. Происходящее в «Мартике» коротко описывают словами: «режем косты» и «улучшаем процессы». Мы разбирались, что они означают.

Эксперимент и ящик

Пять роботизированных автоматов стоят возле ленты конвейера, как люди — с той разницей, что машины не прерываются на обед. Каждый из них — универсал: может производить любой продукт «Мартики» — все зависит от пресс-формы и наладчика.

Эксперимент по организации бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда» начали в «Мартике» именно здесь. Первыми «подопытными» стали ящик для инструментов и процесс его изготовления.

Этот ящик состоит из семи деталей — каждую из них отливают отдельно. Раньше процесс создания готового изделия протекал так.

Оператор термопласт-автомата снимал готовую деталь и укладывал ее в коробку. По мере накопления деталей и коробок груз увозили на сборку на второй этаж, где комплектующие вынимали и соединяли в единое целое.

Коробки с деталями занимали драгоценное место. Лежащий без движения товар аккумулировал в себе деньги. А у людей на все движения уходило лишнее время и энергия.

Человек один на один со сложным устройством. Фото: Дмитрий Лямзин.

Дни и кубометры

Решение задачи нашли красивое: не человек ходит от станка к станку, от участка к участку, а все комплектующие идут к человеку. Точнее, едут к нему по конвейеру. Копить запасы деталей в коробках и возить на сборку больше не понадобилось.

Каждая машина, стоящая на линии, стала делать одну из деталей ящика — причем без человека: наладчик ее только настроил. И детали, как по речке, поплыли прямо в руки сборщика.

Мы ушли от сборки изделий на сборочном участке на втором этаже. Если раньше на среднюю партию ящиков, 2 тысячи изделий, требовалось 50 кубометров пространства, то сейчас только пять. Раньше мы производили партию примерно неделю — сегодня ушли на двое суток, — объясняет Тимофей Молчанов, технический директор «Мартики».

Что интересно: опасения, что роботы лишат людей рабочих мест и доходов, оказались напрасными. Наоборот: на роботизированных линиях люди стали зарабатывать больше — ведь интенсивность труда здесь выше.

В июле планируем запустить второй роботизированный участок. Ставим цель — менять «железо» на современное, более эффективное, — продолжает Молчанов.

Товары и место

Идеи, отработанные на ящиках, уже внедрили на производстве цветочных горшков и контейнеров для мусора. Одновременно стали смотреть, где еще точечно применить инструменты бережливого производства.

Оказалось, если копнуть поглубже, можно откопать массу «историй», когда люди и предметы проходят лишние метры и «съедают» лишние минуты, а запасы отнимают кубы пространства.

Иногда решения выглядят простыми — просто раньше никто не искал их. К примеру, колодку для щетки долгое время охлаждали на воздухе. Времени это занимало немного, но оказалось, что и его можно уменьшить вдвое — если сразу погрузить колодку в воду. Так и сделали.

Павел Зеленин, начальник цеха, показывает еще один пример: новые стеллажи, на которых с недавних пор хранятся пресс-формы. Пресс-форм в компании много — около 700 (для каждого изделия или — если оно сборное — его частей). Размещаясь на полу, они занимали приличную территорию. Теперь же уместились на вдвое меньшей площади.

Площадей всегда не хватает, а строительство новых требует больших затрат, — комментирует Тимофей Молчанов. — Поэтому мы ищем способы оптимизировать использование всей имеющейся территории.

Механизм и продукт, который он производит. Фото: Дмитрий Лямзин.

Люди и процессы

Ключевая задача всех преобразований — повысить эффективность. Компания работает на высококонкурентном рынке, и тут понятная логика: если не будешь устранять непродуктивные и малопроизводительные издержки, «резать косты», то вылетишь с рынка.

Но есть и отдельная задача — и она тоже критичная: минимизация ручного труда. На это всех производственников толкает не только стремление к росту производительности, но и дефицит кадров. «Он с каждым годом все больше и больше», — говорит Павел Зеленин.

Может показаться, что тут-то решение очевидно: купил станок — заменил человека. Но все намного сложнее: на той же роботизированной линии сырье загружается вручную — и без грузчика это не работает.

Но мир не без добрых идей: если подавать полимерное сырье из бункера по трубопроводам (как зерно на мелькомбинате), решили в «Мартике», то грузчиков из процесса можно исключить. И такой проект централизованной подачи здесь хотят внедрить во второй половине 2023 года.

Когда-то мы закупили китайские станки и резко увеличили производство и продажи. А сейчас нас интересует уже не только качество изделий, а качество процессов. Мы занимаемся улучшением процессов, — говорит Молчанов.

Железо и интеллект

Между тем установка современных роботизированных станков на «Мартике» — это только первый этап большого проекта «Техническое перево­оружение как основа цифровой трансформации и перехода к концепции индустрии 4.0».

Корреспондент «СК» побывал на производстве в апреле — в этот период здесь отлаживалась работа нового оборудования. Следующий этап — научиться использовать и другие возможности машин.

Техника эта «напичкана» датчиками, и если научиться снимать с них информацию о работе, можно будет настраивать и контролировать машины удаленно. Следующий шаг — внедрить на этой же линии еще один инструмент повышения производительности: систему MES (manufacturing execution system*) для «умного» управления и контроля за процессами.

Задача на будущее — увязать систему с существующими учетными программами и еще эффективнее управлять операциями. Уверен, что инвестиции в сочетании с улучшением процессов дадут нам синергетический эффект, — резюмирует Тимофей Молчанов.

* Manufacturing execution system (MES) — автоматизированная система управления производством