Красноярск выплачивает кредит за самую высокую елку в России

Самая высокая новогодняя елка в России, которая красовалась в Красноярске, получена в кредит, пишет ДЕЛА.ru со ссылкой на счетную палату и депутата горсовета Романа Крастелева.

55-метровую елку аудиторы контрольно-счетной палаты города изучили при проверке деятельности «Центра реализации социальных проектов». Сооружение, которое обошлось в 51,1 млн рублей, заказали к встрече 2019 года.

Еще 10,7 млн составила стоимость светового оборудования и разработки светодинамических сценариев.

В итоге новогодняя елка в Красноярске оказалась не только самой высокой, но еще и самой дорогой в России.

Крастелев, опираясь на данные проверки счетной палаты, отметил, что фактически выполненные работы в 2018 году по новогодней елке оценены в 48 млн рублей, но подрядчик не получил оплату сразу.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка. Анна Зайкова. «Алтапресс»

В 2019 году, как указывают аудиторы, произошла первая оплата в сумме 25,6 млн рублей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры».

В 2020 году за елку также предстоит отдать 25,6 млн рублей (с учетом 3,1 млн на обслуживание и демонтаж конструкции в 2019 году).

Плюс к этому 15,2 млн рублей необходимо выплатить за монтаж главной елки и елки на площади Революции.

Впрочем, как отметили изданию в пресс-службе администрации города, за елку город пока действительно полностью не расплатился, но и взята она была не в кредит, а в лизинг. Также заверили, что в 2020 году осуществят последний платеж.