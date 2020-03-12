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Экономика

Кредиторы одобрили мировое соглашение с задолжавшим им Иткульским спиртзаводом

Кредиторы ОАО «Иткульский спиртзавод», которое проходит процедуру наблюдения, одобрили заключение мирового соглашения с компанией, передает «Интерфакс».

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

Инициатором мировой среди кредиторов предприятия выступил Сбербанк, которому завод должен 512,3 млн рублей из общей суммы в 651,2 млн рублей.

Заключение мирового соглашения также поддержал банк ВТБ, которому Иткульский спиртзавод должен порядка 3 млн рублей.

А вот кредитор в лице Промсвязьбанк (134,7 млн рублей) проголосовал за обращение в арбитраж с ходатайством о признании предприятия банкротом. Впрочем, большинством голосов было принято решение о заключении с компанией мирового соглашения.

Напомним, что процедура наблюдения в отношении Иткульского спиртзавода была введена летом 2019 года. Однако за последние месяцы на предприятии произошли положительные изменения.

Ранее altapress.ru сообщал, что запустить водочное производство на постоянной основе на Иткульском спиртзаводе планируется в марте. Для этого предприятие закупало акцизные марки.

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