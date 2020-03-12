Кредиторы одобрили мировое соглашение с задолжавшим им Иткульским спиртзаводом

Инициатором мировой среди кредиторов предприятия выступил Сбербанк, которому завод должен 512,3 млн рублей из общей суммы в 651,2 млн рублей.

Заключение мирового соглашения также поддержал банк ВТБ, которому Иткульский спиртзавод должен порядка 3 млн рублей.

А вот кредитор в лице Промсвязьбанк (134,7 млн рублей) проголосовал за обращение в арбитраж с ходатайством о признании предприятия банкротом. Впрочем, большинством голосов было принято решение о заключении с компанией мирового соглашения.

Напомним, что процедура наблюдения в отношении Иткульского спиртзавода была введена летом 2019 года. Однако за последние месяцы на предприятии произошли положительные изменения.

Ранее altapress.ru сообщал, что запустить водочное производство на постоянной основе на Иткульском спиртзаводе планируется в марте. Для этого предприятие закупало акцизные марки.