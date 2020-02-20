Новый гендиректор «Иткульского спиртзавода» пояснил, почему на Алтае не скоро будут делать виски

На прошлой неделе на Алтае впервые с момента своего назначения побывал новый генеральный директор «Иткульского спиртзавода» Юрий Тинт. В Барнауле он встретился с вице-губернатором края Александром Лукьяновым. Обсуждался вопрос, в том числе, производства виски. Оказалось, не все так просто, как анонсировали федеральные СМИ.

Как стало известно altapress.ru, для выпуска подобной продукции инвестору необходимо построить отдельный большой цех и складские помещения. Если это и произойдет, то не в самой ближайшей перспективе.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что производство первого в стране виски может быть запущено на Алтае через 2−3 года.

За день до встречи в правительстве Юрий Тинт побывал на самом заводе. Он ознакомился с производственным комплексом, пообщался с руководящим составом.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

На сегодняшний день известно, что запустить водочное производство на постоянной основе на «Иткульском спиртзаводе» планируется в марте. Для этого предприятие уже закупает акцизные марки.

Как проходит банкротство

Кроме того, в ближайшее время новому собственнику «Иткуля» компании «Маруся Бевереджис Рус» предстоит решить вопрос с банкротством завода.

Произойти это могло 19 февраля на первом заседании кредиторов, одним из пунктов которого было подписание мирового соглашения. Но встреча не состоялась из-за плохой погоды.

Как следует из сообщения временного управляющего Алексея Ашпина, к назначенному времени 19 февраля в село Соколово Зонального района, где располагается завод, никто из шести кредиторов с правом голоса не явился.

«Иткульский спиртзавод» altairegion22.ru

Свое отсутствие мотивировал только Сбербанк. По электронной почте пришло сообщение, в котором говорилось, что представитель банка не сможет присутствовать из-за ухудшевшихся погодных условий. Главный кредитор предприятия попросил отложить собрание до 6 марта.

На сегодняшний день сумма долга «Иткульского спиртзавода» перед Сбербанком составляет 512 млн, перед Промсвязьбанком — 314,6 млн, перед ВТБ — 3 млн. Еще около 1 млн рублей завод должен трем компаниям — «Триал», «Барнаульская генерация» и «АлтайРегионСнаб».