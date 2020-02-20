Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -3°C

Новый гендиректор «Иткульского спиртзавода» пояснил, почему на Алтае не скоро будут делать виски

На прошлой неделе на Алтае впервые с момента своего назначения побывал новый генеральный директор «Иткульского спиртзавода» Юрий Тинт. В Барнауле он встретился с вице-губернатором края Александром Лукьяновым. Обсуждался вопрос, в том числе, производства виски. Оказалось, не все так просто, как анонсировали федеральные СМИ.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

Как стало известно altapress.ru, для выпуска подобной продукции инвестору необходимо построить отдельный большой цех и складские помещения. Если это и произойдет, то не в самой ближайшей перспективе.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что производство первого в стране виски может быть запущено на Алтае через 2−3 года.

За день до встречи в правительстве Юрий Тинт побывал на самом заводе. Он ознакомился с производственным комплексом, пообщался с руководящим составом.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot; в Зональном районе
«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе
Анна Зайкова

На сегодняшний день известно, что запустить водочное производство на постоянной основе на «Иткульском спиртзаводе» планируется в марте. Для этого предприятие уже закупает акцизные марки.

Как проходит банкротство

Кроме того, в ближайшее время новому собственнику «Иткуля» компании «Маруся Бевереджис Рус» предстоит решить вопрос с банкротством завода.

Произойти это могло 19 февраля на первом заседании кредиторов, одним из пунктов которого было подписание мирового соглашения. Но встреча не состоялась из-за плохой погоды.

Как следует из сообщения временного управляющего Алексея Ашпина, к назначенному времени 19 февраля в село Соколово Зонального района, где располагается завод, никто из шести кредиторов с правом голоса не явился.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot;
«Иткульский спиртзавод»
altairegion22.ru

Свое отсутствие мотивировал только Сбербанк. По электронной почте пришло сообщение, в котором говорилось, что представитель банка не сможет присутствовать из-за ухудшевшихся погодных условий. Главный кредитор предприятия попросил отложить собрание до 6 марта.

На сегодняшний день сумма долга «Иткульского спиртзавода» перед Сбербанком составляет 512 млн, перед Промсвязьбанком — 314,6 млн, перед ВТБ — 3 млн. Еще около 1 млн рублей завод должен трем компаниям — «Триал», «Барнаульская генерация» и «АлтайРегионСнаб».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость