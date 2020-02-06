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6 февраля -3°C

На выкупленном голландцами алтайском заводе сменился директор и начались преобразования

На «Иткульском спиртзаводе», который в конце 2019 года приобрела голландская компания Marussia Beverages, назначен новый генеральный директор. Им стал руководитель российского подразделения холдинга Юрий Тинт. На самом предприятии он еще не был.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

Как следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс», назначение произошло 3 февраля. Ранее пост гендиректора алтайского предприятия (с 23 июня 2015 года) занимал Алексей Шишкин.

Он также входил в совет директоров компании, а в период 2017—2018 годов одновременно возглавлял департамент производственных активов УК «Кристалл-Лефортово», которая управляла в том числе «Иткульским спиртзаводом».

Оперативным управлением в должности исполнительного директора занимался Андрей Широков. По информации altapress.ru, он до сих пор выполняет свои обязанности.

Что происходит на предприятии

5 февраля «Иткульский спиртзавод» вновь посетили специалисты, представляющие нового собственника.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot; в Зональном районе
«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе
Анна Зайкова

Они осмотрели мощности, обсудили вопросы дальнейшей модернизации и закупа зерна для производства алкоголя.

Ранее сообщалось, что голландский холдинг Marussia Beverages в ближайшие два-три года планируют организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро инвестиций.

На сегодняшний день часть сотрудников предприятия по прежнему находятся в вынужденном простое.

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