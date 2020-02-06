На выкупленном голландцами алтайском заводе сменился директор и начались преобразования

Как следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс», назначение произошло 3 февраля. Ранее пост гендиректора алтайского предприятия (с 23 июня 2015 года) занимал Алексей Шишкин.
Он также входил в совет директоров компании, а в период 2017—2018 годов одновременно возглавлял департамент производственных активов УК «Кристалл-Лефортово», которая управляла в том числе «Иткульским спиртзаводом».
Оперативным управлением в должности исполнительного директора занимался Андрей Широков. По информации altapress.ru, он до сих пор выполняет свои обязанности.
Что происходит на предприятии
5 февраля «Иткульский спиртзавод» вновь посетили специалисты, представляющие нового собственника.
Они осмотрели мощности, обсудили вопросы дальнейшей модернизации и закупа зерна для производства алкоголя.
Ранее сообщалось, что голландский холдинг Marussia Beverages в ближайшие два-три года планируют организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро инвестиций.
На сегодняшний день часть сотрудников предприятия по прежнему находятся в вынужденном простое.