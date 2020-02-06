На выкупленном голландцами алтайском заводе сменился директор и начались преобразования

На «Иткульском спиртзаводе», который в конце 2019 года приобрела голландская компания Marussia Beverages, назначен новый генеральный директор. Им стал руководитель российского подразделения холдинга Юрий Тинт. На самом предприятии он еще не был.

Как следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс», назначение произошло 3 февраля. Ранее пост гендиректора алтайского предприятия (с 23 июня 2015 года) занимал Алексей Шишкин.

Он также входил в совет директоров компании, а в период 2017—2018 годов одновременно возглавлял департамент производственных активов УК «Кристалл-Лефортово», которая управляла в том числе «Иткульским спиртзаводом».

Оперативным управлением в должности исполнительного директора занимался Андрей Широков. По информации altapress.ru, он до сих пор выполняет свои обязанности.

Что происходит на предприятии

5 февраля «Иткульский спиртзавод» вновь посетили специалисты, представляющие нового собственника.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Они осмотрели мощности, обсудили вопросы дальнейшей модернизации и закупа зерна для производства алкоголя.

Ранее сообщалось, что голландский холдинг Marussia Beverages в ближайшие два-три года планируют организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро инвестиций.

На сегодняшний день часть сотрудников предприятия по прежнему находятся в вынужденном простое.