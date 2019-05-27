Минфин: кризис на «Иткульском спиртзаводе» не приведет к падению акцизов в бюджет 2019 года

Власти Алтайского края прогнозируют рост поступлений акцизов, несмотря на кризис на «Иткульском спиртзаводе» . Об этом 27 мая заявил министр финансов Данил Ситников.

По словам главы минфина, поступления акцизов в этом году «идут с положительной динамикой».

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Есть поручение губернатора о сохранении стабильной работы «Иткульского спиртзавода». В настоящий момент мы рассматриваем все варианты сохранения работы предприятия. Пока что-то больше сказать сложно, решение не принято.

Вместе с тем, на заседании правительства 6 мая глава региональной налоговой службы Юрий Куриленко докладывал, что поступления акцизов по итогам 1 квартала 2019 года сократились. В числе причин он называл как раз ситуацию на «Иткуле». Он также высказал беспокойство, что сократили отчисления акцизов и местные производители пива.

По итогам 2019 года, в крае намерены собрать 11,6 млрд рублей акцизов. «Мы надеемся на динамику в 4−5%", — сказал Ситников.