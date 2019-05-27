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Экономика

Минфин: кризис на «Иткульском спиртзаводе» не приведет к падению акцизов в бюджет 2019 года

Власти Алтайского края прогнозируют рост поступлений акцизов, несмотря на кризис на «Иткульском спиртзаводе». Об этом 27 мая заявил министр финансов Данил Ситников.

Иткульский завод сегодня.
Иткульский завод сегодня.
finprom22.ru.

По словам главы минфина, поступления акцизов в этом году «идут с положительной динамикой».

Данил Ситников,
министр финансов Алтайского края:

Есть поручение губернатора о сохранении стабильной работы «Иткульского спиртзавода». В настоящий момент мы рассматриваем все варианты сохранения работы предприятия. Пока что-то больше сказать сложно, решение не принято.

Вместе с тем, на заседании правительства 6 мая глава региональной налоговой службы Юрий Куриленко докладывал, что поступления акцизов по итогам 1 квартала 2019 года сократились. В числе причин он называл как раз ситуацию на «Иткуле». Он также высказал беспокойство, что сократили отчисления акцизов и местные производители пива.

По итогам 2019 года, в крае намерены собрать 11,6 млрд рублей акцизов. «Мы надеемся на динамику в 4−5%", — сказал Ситников.

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