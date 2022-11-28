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Экономика

Кризисы научили россиян быть рациональными, заявил эксперт

Прошлые экономические кризисы научили россиян быть рациональными, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Кризис
Кризис
СС0

Широв утверждает, что за последние почти 25 лет кризисы закалили россиян. «Мы уже тертые калачи», — сказал он.

Эксперт напомнил, что нынешний кризис — пятый с 1998 года. Однако ни один из них не привел к экономическому коллапсу.

Кризисы, считает Широв, сделали граждан более грамотными и рациональными.

«В кризис 2008—2009 годов было видно, например, что, если банки повышают ставки, население не в магазин бежит, а в банк, и кладет средства на депозиты», — отметил он.

В пандемию люди вкладывали деньги в ремонт и детские товары, подчеркнул Широв. По его словам, поддержка доходов приводит к увеличению спроса.

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