Кризисы научили россиян быть рациональными, заявил эксперт

Широв утверждает, что за последние почти 25 лет кризисы закалили россиян. «Мы уже тертые калачи», — сказал он.

Эксперт напомнил, что нынешний кризис — пятый с 1998 года. Однако ни один из них не привел к экономическому коллапсу.

Кризисы, считает Широв, сделали граждан более грамотными и рациональными.

«В кризис 2008—2009 годов было видно, например, что, если банки повышают ставки, население не в магазин бежит, а в банк, и кладет средства на депозиты», — отметил он.

В пандемию люди вкладывали деньги в ремонт и детские товары, подчеркнул Широв. По его словам, поддержка доходов приводит к увеличению спроса.