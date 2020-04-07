Крупнейший на Алтае свинокомплекс-банкрот хотят продать за рекордные 3 млрд рублей

Комитет кредиторов свинокомплекса «Алтаймясопром», обеспечивающего 51% промышленного производства свинины в регионе, утвердил порядок и условия его продажи и начальную цену, по которой его выставят на торги. Это будет самый дорогостоящий объект, который выставлялся за всю историю торгов по банкротству в Алтайском крае. При этом кредиторы установили и минимальную цену, дешевле которой не хотели бы продать комплекс.

Поголовье свиней и вещественные доказательства

Рыночная оценка имущества «Алтаймясопрома» была сделана еще летом, однако кредиторы утвердили порядок продажи комплекса только в конце марта 2020 года. Начальная цена, по которой его выставят на торги одним лотом, 3,22 млрд рублей. ПО такой цене в регионе не пытались продать ни один объект.

В состав лота вошли здания для содержания свиней и откорма поросят, право аренды четырех участков сельхозземель и другое недвижимое и движимое имущество, заложенное в госкорпорации ВЭБ.РФ.

Кроме него, в лот вошло имущество, свободное от обременений, указывает конкурсный управляющий в едином федреестре сведений о банкротстве. В том числе и 57 870 свиней нескольких пород (ландрас, алтайская мясная, крупная белая, гибриды) рыночной стоимостью 552 млн рублей. А также оборудование, являющееся вещественным доказательством по уголовному делу (баки, решетки, фитинги, панели и др.).

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Продать будет сложно

Первый и второй раз имущество крупного свинокомплекса попробуют продать на открытом аукционе. Если сделать это не удастся, третьи торги пройдут посредством публичного предложения — то есть со снижением цены.

Цена отсечения, ниже которой кредиторы не готовы продать свинокомплекс, составляет 1,61 млрд рублей, или 50% от начальной. Дата торгов еще не назначена. Аналогичный (но меньший по производительности) актив — два свинокомплекса разорившейся компании «Альитаир-Агро» — купили на конкретных торгах, в ходе которых цена возросла с с 565,8 до 596,9 млн рублей.

Сейчас же рынок производства свинины насыщен, еще летом рассказал изданию «Коммерсантъ» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он полагал, что найти инвестора для «Алтаймясопрома» будет сложно.

Нынешний арендатор свинокомплекса — компания «МитПром». Однако ее руководитель еще летом заявил изданию, что в торгах участвовать не намерен, так как цена завышена.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Наиболее вероятный покупатель

В то же время ряд экспертов «Коммерсанта» уверены, что именно «МитПром» — наиболее вероятный покупатель. Он уже инвестирует в развитие свинокоплекса, очевидно, рассчитывая на долгосрочные отношения.

По сведениям минсельхоза края, за два года «МитПром» инвестировал 133 млн рублей — в частности, ввел в эксплуатацию мясохладобойню, комбикормовый цех мощностью 6 тыс. тонн в месяц (который в марте 2020 года планировал подключить к газу).

В 2020 году «МитПром» намерен вложить еще 50 млн, следует из обращения министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева председателю арбитражного суда, опубликованного в марте «Алтаймясопрома» на сайте арбитража.

В 2019 году «МитПром» произвел 14,6 тыс. тонн свинины на убой в живом весе, и это в 1,6 раз больше, чем до банкротства. Поголовье за год увеличилось на 36%, составив 71,8 тыс голов. В 2019 году объем свинины в живом весе, произведенный компанией, составил 51% от промпроизводства свиноводческим предприятиями края.

В «МитПроме» в 2019 году работали 267 человек, средняя зарплата выше среднекраевой — 33,6 тыс. рублей.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Уголовные дела вокруг «Алтаймясопрома»

«Алтаймясопром» признан банкротом в феврале 2018 года, он оказался должен 11,1 млрд рублей. Но основной его кредитор «ВЭБ.РФ» — в реестр требований включена задолженность перед госкорпорацией в сумме 8,5 млрд рублей (основной долг) и 1,2 млрд (неустойка).

Что касается уголовного дела, связанного с «Алтаймясопромом», то материалы арбитража не содержат подробностей (что, собственно, ожидаемо). В 2018 году выяснилось, что здание КПП и система автоматики и мониторинга производства «Алтаймясопрома» никогда не существовали, хотя и были заложены в «ВЭБе». Но в возбуждении уголовного дела по этому факту было отказано.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

В 2017 году 57 единиц оборудования на 61 млн рублей из «Алтаймясопрома» передали в «Кузбассмясопром» в качестве зачета встречных требований. Но позже конкурсный управляющий доказал, что имущество передали, а деньги нет. Из материалов суда следует, что уголовное дело было возбуждено, и часть оборудования вернули в «Алтаймясопром».

А в 2018 году ключевой собственник и соинвестор «Алтаймясопрома» кузбасский бизнесмен Александр Юган утверждал, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрениями о преднамеренном банкротстве, но он не считает это обоснованным.

Юган утверждал, что проблемы у «Алтаймясопрома» начались после того, как в 2015 году в «ВЭБе» сменилась управленческая команда и свинокомплекс закрыли кредитную линию.