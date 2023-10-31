Крупнейший производитель мяса птицы на Алтае приостановит свою работу

В ноябре компания "Куриное царство", развивающая в регионе крупный проект по производству мяса птицы, приостановит работу своего завода в Бийске. Об этом 31 октября в ходе пресс-конференции рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Он пояснил, почему это происходит, и как отразится на рынке.

По словам Александра Большакова, приостановка завода по разделке и фасовке мяса птицы в Бийске связано с модернизацией объекта.

В частности, на предприятии планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку.

"В планы компании входит дальнейшее наращивание объемов производства мяса птицы с нынешних 70 тыс. тон в год до 116 тыс. тонн. Этот показатель планируется достичь в 2027 году", - пояснил Александр Большаков.

Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер". altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

Остановить работу завода планируется на 20 дней. Руководитель Алтайпищепрома заверил, что поставки продукции в торговые сети на этот период не уменьшатся.

Планируется, что мясо кур на Алтай будет перенаправлено с других предприятий холдинга "Черкизово", в который входит "Куриное царство".

В декабре 2023 года убой птицы на бийском заводе будет увеличен.

Как меняются цены

Цены на мясо птицы в Алтайском крае растет весь 2023 год. В июле она подскочила сразу на 16%.

Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово». Дмитрий Лямзин

Аналитики полагали, что резкое подорожание мяса бройлеров было продиктовано стремлением производителей компенсировать накопленные убытки в период летнего повышения потребительского спроса.

Отметим, что местные ритейлеры уже почувствовали дефицит мяса птицы и куриного яйца и оценили его на уровне 20%.