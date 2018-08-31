Крупнейший российский ретейлер сохранит возраст пенсионных скидок

Крупнейший ритейлер России X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерен сохранить скидки в своих в действующих возрастных рамках после повышения пенсионного возраста.

Компания привяжет льготы для пенсионеров к биологическому возрасту и сохранит скидки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Планируется создать рабочие места для граждан старше 50 лет.

«Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства», — сказал директор X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислав Наумов РБК.

По данным компании, в 2017 году пенсионеры получили скидок в торговых сетях компании на 7 млрд рублей, пишет polit.ru.

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Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении предложил смягчить параметры реформы, повысив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Рабочая группа Госдумы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы 31 августа проведет заседание, на котором рассмотрит предложения президента РФ Владимира Путина.