29 марта
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Экономика

Крупные производители смогут «заморозить» цены на хлеб в России

Российские производители смогут ввести мораторий на повышение цен на хлеб, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Белый хлеб.
Белый хлеб.
CC0

Для стабилизации цен на хлеб федеральные власти выделили регионам 2,5 млрд рублей.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала Абрамченко.

Больше всего получила Московская область (94 млн рублей). Алтайскому краю направили 52,2 млн рублей.

Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба Абрамченко предложила добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня.

Чиновница также подчеркнула отсутствие предпосылок для хлебного дефицита.

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