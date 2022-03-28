Крупные производители смогут «заморозить» цены на хлеб в России

Для стабилизации цен на хлеб федеральные власти выделили регионам 2,5 млрд рублей.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала Абрамченко.