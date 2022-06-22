Крупные российские банки перестали проводить валютные переводы внутри страны

ВТБ, «Сбер», Альфа-банк и другие банки, попавшие под санкции, ссылаются на угрозу блокировки денег зарубежными банками во время перевода, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию кол-центра «Сбера».

Как альтернативу клиентам предлагают конвертировать деньги в рубли и переводить уже их.

Ограничено проведение операций в иностранных валютах, за исключением белорусских рублей, казахстанских тенге, армянских драмов, азербайджанских манатов, а юрлицам доступны переводы еще и во вьетнамских донгах, китайских юанях и индийских рупиях, говорится на сайте ВТБ.

Особое мнение

«Действительно, достаточно давно крупнейшие банки, которые находились под санкциями, уже испытывали большие затруднения с проведением платежей в иностранной валюте, особенно в долларах и евро, поскольку контрагенты не рискуют работать с банками, которые находятся под самыми жесткими санкциями, опасаясь вторичных санкций. Крупнейшие банки под санкциями старались не отказываться в принципе от этого направления, искали альтернативные возможности для проведения платежей, но сейчас это делать становится все сложнее и сложнее, даже такие банки уже не проводят платежи, и просто произошла констатация факта, поскольку клиенты этих банков уже испытывали большие затруднения с проведением платежей в иностранной валюте», — говорит Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».

По данным эксперта, валютные переводы стали приостанавливаться с марта.

Без ограничений

Между тем Райффайзенбанк проводит валютные операции внутри России без ограничений, сообщает РБК со ссылкой на его представителя. Долларовые переводы доступны также в Росбанке и Тинькофф банке — по крайней мере, они не объявляли об их отмене.

С евро сложнее, многие даже не попавшие под санкции банки отказались от переводов в европейской валюте. Потому что с евро стало работать еще сложнее, чем с долларами.

Наличные

Тем, кто открыл в попавших под санкции банках валютный счет до 9 марта, повезло чуть больше. Они могут снять наличные доллары и евро прямо сейчас, но сумма ограничена: не больше 10 тысяч. Еще можно подождать до 9 сентября, когда ограничения должны быть отменены.

Между тем россияне бросились скупать экзотическую валюту. В марте-апреле объем торгов на Мосбирже турецкой лирой и китайским юанем увеличился в десятки раз, Раньше россияне не рассматривали юань, лиру и тенге в качестве инструмента инвестиций. Но после введения санкций многие решили, что экзотические валюты надежнее резервных, да и покупать их на рынке было выгоднее, чем доллар и евро.