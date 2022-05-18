Раньше россияне не рассматривали юань, лиру и тенге в качестве инструмента инвестиций. Но после введения санкций многие решили, что экзотические валюты надежнее резервных, да и покупать их на рынке было выгоднее, чем доллар и евро.

«Спрос на эти валюты у российских граждан возник после того, как ЦБ ввел комиссию на покупку доллара, франка, евро и фунта. После того как эту комиссию отменили, остался страх, что, возможно, заморозят наши долларовые инструменты у населения — даже тех, кто не попадает под санкции. Это вторая причина, почему инвесторы пытались купить эти экзотические валюты: думали, что они так же будут дорожать. Проблема с тем, что никуда их инвестировать нельзя. У нас на данный момент в России недоступен ни китайский, ни турецкий, ни казахский рынок. Соответственно, клиенты покупали эту валюту, и она просто находилась на счетах. Сейчас мы видим, что они опять начинают покупать доллары и евро и конвертируют обратно в рубли, чтобы купить российский рынок либо российские ОФЗ», — цитирует bfm.ru Сергея Кучина, начальника управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций».

Цифры

В первые два месяца весны физические лица купили на рынке в 20 раз больше турецких лир, чем в тот же период прошлого года. По юаню оборот увеличился почти в 200 раз.

Но абсолютный рекорд по приросту поставил казахстанский тенге — 20 тысяч раз.

Те же лиры россияне могли скупать для того, чтобы потом перевести их в Турцию и там потратить или конвертировать в наличный доллар.

При этом на частников в апреле приходилась только одна из десяти операций на российском валютном рынке. То есть 90% оборота обеспечили юридические лица. В целом же с начала спецоперации России на Украине объем торгов юанем на Мосбирже вырос в восемь раз, турецкой лирой — в 11 раз, а казахстанским тенге — в 35 раз.

Новые валюты

Сейчас на Мосбирже можно купить десять валют. Как сообщало ранее РБК, площадка может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом.

Ранее банкиры узнали, какую валюту предпочитают россияне.