18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Россияне бросились скупать экзотическую валюту — тенге, лиру

Россияне скупают неосновные валюты. В марте-апреле объем торгов на Мосбирже турецкой лирой и китайским юанем увеличился в десятки раз, пишут «Известия».

Юань.
Юань.
открытые источники в интернете

Раньше россияне не рассматривали юань, лиру и тенге в качестве инструмента инвестиций. Но после введения санкций многие решили, что экзотические валюты надежнее резервных, да и покупать их на рынке было выгоднее, чем доллар и евро.

«Спрос на эти валюты у российских граждан возник после того, как ЦБ ввел комиссию на покупку доллара, франка, евро и фунта. После того как эту комиссию отменили, остался страх, что, возможно, заморозят наши долларовые инструменты у населения — даже тех, кто не попадает под санкции. Это вторая причина, почему инвесторы пытались купить эти экзотические валюты: думали, что они так же будут дорожать. Проблема с тем, что никуда их инвестировать нельзя. У нас на данный момент в России недоступен ни китайский, ни турецкий, ни казахский рынок. Соответственно, клиенты покупали эту валюту, и она просто находилась на счетах. Сейчас мы видим, что они опять начинают покупать доллары и евро и конвертируют обратно в рубли, чтобы купить российский рынок либо российские ОФЗ», — цитирует bfm.ru Сергея Кучина, начальника управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций».

Цифры

В первые два месяца весны физические лица купили на рынке в 20 раз больше турецких лир, чем в тот же период прошлого года. По юаню оборот увеличился почти в 200 раз.

Но абсолютный рекорд по приросту поставил казахстанский тенге — 20 тысяч раз.

Те же лиры россияне могли скупать для того, чтобы потом перевести их в Турцию и там потратить или конвертировать в наличный доллар.

При этом на частников в апреле приходилась только одна из десяти операций на российском валютном рынке. То есть 90% оборота обеспечили юридические лица. В целом же с начала спецоперации России на Украине объем торгов юанем на Мосбирже вырос в восемь раз, турецкой лирой — в 11 раз, а казахстанским тенге — в 35 раз.

Новые валюты

Сейчас на Мосбирже можно купить десять валют. Как сообщало ранее РБК, площадка может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом.

Ранее банкиры узнали, какую валюту предпочитают россияне.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость