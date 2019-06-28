Крупный актив обанкротившейся «Павы» ушел с молотка в пять раз дешевле стартовой цены

Имущественный комплекс «Ачинского зерноперерабатывающего комбината», находящийся в Красноярском крае и принадлежавший обанкротившейся компании «Пава», купило на торгах алтайское предприятие «Михайловский Агрохимснаб». Сообщение об этом опубликовал конкурсный управляющий «Павы» Сергей Мороз на едином ресурсе сведений о банкротстве.

Невостребованный мукомольный комплекс

Конкурсный управляющий «Павы», признанной банкротом в 2015 году, пытался продать имущественный комплекс «Ачинского зерноперерабатывающего комбината» в 2016 году (стартовая цена 553 млн рублей) и в 2017-м (493,9 млн) годах. Но тогда на торги не подали ни одной заявки.

Один из старейших в Красноярском крае мелькомбинатов, вошедший в состав «Павы» в 2004 году, последние три года простаивал. По сведениям издания «Континент Сибирь», в апреле 2019 года его покинула охранная фирма, не получившая денег за работу.

Источники издания опасались, что комбинат будет разобран и снесен. Они также утверждали, что имуществом комбината владеют разные собственники.

Зерно. Элеватор. СС0

Запланированное снижение цены

Самой «Паве» принадлежал имущественный комплекс, обеспечивающий законченный производственный цикл Ачинского комбината. Его и выставил на торги Сергей Мороз, конкурсный управляющий «Павы».

Заявки принимали с 20 мая по 15 июня, были приняты только две из трех поступивших. По условиям торгов цена понижалась каждые три дня. Стартовая цена составляла 492 млн рублей, к 13 июня она понизилась до 98,6 млн.

Победителем торгов признана Оксана Федорина (физлицо), которая действовала в интересах «Михайловского агрохимснаба». Сведения о заключении с этой компанией договора купли-продажи пока не опубликованы.

Востребованные активы

«Михайловский агрохимснаб» зарегистрирован в селе Михайловское Алтайского края, 95% долей владеет его гендиректор Валентина Жигальцова. В 2012 году Жигальцова возглавляла «дочку» «Павы» — «Михайловский зерноперерабатывающий комбинат». А в настоящее время также является директором еще одного юрлица — «Михайловского мукомольного комбината».

В июне 2018 года другой актив «Павы» — «Романовское хлебоприемное предприятие» — выставленный на торги в форме публичного предложения, купили по такой же схеме. Победителем признана та же Оксана Федорина, действовавшая по агентскому договору в интересах «Михайловского Агрохимснаба».

В 2017 году на торгах выкупили еще один актив «Павы» в Красноярском крае — «Канский элеватор». Но тогда покупателем выступила фирма «Хозяйство» из Красноярского края.

«Юг Сибири» выкупил мелькомбинат в Ребрихе на торгах Из архива редакции

Бизнес «Павы»: от банкротства к банкротству

«Пава» была одним из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России. По ряду оценок (возможно, завышенных), на ее предприятиях перерабатывалось более 10% зерна Алтайского края.

«Пава» была единственным акционерным обществом в АПК региона, которое провело IPO и чьи акции котировались на бирже. В середине 2000-х она объявила о реализации весьма амбициозного проекта — производства биоэтанола. Но проект остался проектом — к его реализации даже не приступили.

В структуру агрохолдинга входило 13 дочерних предприятий, под управлением находилось 129 тыс. гектаров, рассказывает «Коммерсантъ». По данным издания, в 2013—2014 годах «Пава» перевела весь бизнес и персонал в «дочки», а сама прекратила производство. В январе 2015 года акционеры «Павы» заявили о ее ликвидации.

Один из крупных активов «Павы» — Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат" - незадолго до ее ликвидации перешел к фирме «Грэинвест» (100% принадлежало «Глобал агро» — дочке «Павы»). Фирма обанкротилась, имущество комбината выставили на торги.

В 2017 году его купил «Алтайзернокомплекс», «дочка» «Юга Сибири», В 2019 году и «Алтайзернокомплекс» тоже признан банкротом.