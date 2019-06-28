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28 июня 29°C

Крупный актив обанкротившейся «Павы» ушел с молотка в пять раз дешевле стартовой цены

Имущественный комплекс «Ачинского зерноперерабатывающего комбината», находящийся в Красноярском крае и принадлежавший обанкротившейся компании «Пава», купило на торгах алтайское предприятие «Михайловский Агрохимснаб». Сообщение об этом опубликовал конкурсный управляющий «Павы» Сергей Мороз на едином ресурсе сведений о банкротстве.

Зерно.
Зерно.
СС0

Невостребованный мукомольный комплекс

Конкурсный управляющий «Павы», признанной банкротом в 2015 году, пытался продать имущественный комплекс «Ачинского зерноперерабатывающего комбината» в 2016 году (стартовая цена 553 млн рублей) и в 2017-м (493,9 млн) годах. Но тогда на торги не подали ни одной заявки.

Один из старейших в Красноярском крае мелькомбинатов, вошедший в состав «Павы» в 2004 году, последние три года простаивал. По сведениям издания «Континент Сибирь», в апреле 2019 года его покинула охранная фирма, не получившая денег за работу.

Источники издания опасались, что комбинат будет разобран и снесен. Они также утверждали, что имуществом комбината владеют разные собственники.

Зерно. Элеватор.
Зерно. Элеватор.
СС0

Запланированное снижение цены

Суд обанкротил алтайский агрохолдинг «Пава»
Экономика

Самой «Паве» принадлежал имущественный комплекс, обеспечивающий законченный производственный цикл Ачинского комбината. Его и выставил на торги Сергей Мороз, конкурсный управляющий «Павы».

Заявки принимали с 20 мая по 15 июня, были приняты только две из трех поступивших. По условиям торгов цена понижалась каждые три дня. Стартовая цена составляла 492 млн рублей, к 13 июня она понизилась до 98,6 млн.

Победителем торгов признана Оксана Федорина (физлицо), которая действовала в интересах «Михайловского агрохимснаба». Сведения о заключении с этой компанией договора купли-продажи пока не опубликованы.

Востребованные активы

«Михайловский агрохимснаб» зарегистрирован в селе Михайловское Алтайского края, 95% долей владеет его гендиректор Валентина Жигальцова. В 2012 году Жигальцова возглавляла «дочку» «Павы» — «Михайловский зерноперерабатывающий комбинат». А в настоящее время также является директором еще одного юрлица — «Михайловского мукомольного комбината».

В июне 2018 года другой актив «Павы» — «Романовское хлебоприемное предприятие» — выставленный на торги в форме публичного предложения, купили по такой же схеме. Победителем признана та же Оксана Федорина, действовавшая по агентскому договору в интересах «Михайловского Агрохимснаба».

В 2017 году на торгах выкупили еще один актив «Павы» в Красноярском крае — «Канский элеватор». Но тогда покупателем выступила фирма «Хозяйство» из Красноярского края.

&quot;Юг Сибири&quot; выкупил мелькомбинат в Ребрихе на торгах
«Юг Сибири» выкупил мелькомбинат в Ребрихе на торгах
Из архива редакции

Бизнес «Павы»: от банкротства к банкротству

«Пава» была одним из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России. По ряду оценок (возможно, завышенных), на ее предприятиях перерабатывалось более 10% зерна Алтайского края.

«Пава» была единственным акционерным обществом в АПК региона, которое провело IPO и чьи акции котировались на бирже. В середине 2000-х она объявила о реализации весьма амбициозного проекта — производства биоэтанола. Но проект остался проектом — к его реализации даже не приступили.

В структуру агрохолдинга входило 13 дочерних предприятий, под управлением находилось 129 тыс. гектаров, рассказывает «Коммерсантъ». По данным издания, в 2013—2014 годах «Пава» перевела весь бизнес и персонал в «дочки», а сама прекратила производство. В январе 2015 года акционеры «Павы» заявили о ее ликвидации.

Один из крупных активов «Павы» — Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат" - незадолго до ее ликвидации перешел к фирме «Грэинвест» (100% принадлежало «Глобал агро» — дочке «Павы»). Фирма обанкротилась, имущество комбината выставили на торги.

В 2017 году его купил «Алтайзернокомплекс», «дочка» «Юга Сибири», В 2019 году и «Алтайзернокомплекс» тоже признан банкротом.

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