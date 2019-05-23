Крупный барнаульский завод задерживал зарплату сотням работников

По требованию ведомства руководителя завода привлекли к административной ответственности.
В начале мая стало известно, что «Связь-банк» намерен судиться с управляющей компании «Сибэнергомаш». Финансовая организация требует почти 1,1 млрд рублей.
На «Сибэнергомаше» зарплату за март 746 работникам выплатили только после вмешательства правоохранительных органов. Компания была должна сотрудникам 6,8 млн рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
По требованию ведомства руководителя завода привлекли к административной ответственности.
В начале мая стало известно, что «Связь-банк» намерен судиться с управляющей компании «Сибэнергомаш». Финансовая организация требует почти 1,1 млрд рублей.
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