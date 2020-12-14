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Экономика

Крупнейший частный жд-перевозчик заходит в особую территорию Алтайского края

Мэрия Заринска одобрила очередного резидента местной территории особого экономического развития. Речь идет о крупном операторе перевозок в России, который вынашивает планы относительно нового производства на Алтае уже давно.

Вагоны "Первой грузовой компании".
Вагоны "Первой грузовой компании".
https://pgkweb.ru/

Как стало известно altapress.ru, до конца года утвердить потенциального резидента должны на уровне края. Если все пройдет нормально, уже в следующем году в ТОСЭР зайдет «Первая грузовая компания», занимающаяся перевозками и имеющая около 110 тыс. единиц подвижного состава.

В Заринске инвестор планирует открыть филиал, основным профилем деятельности которого станут ремонтные работы.

О своих планах «Первая грузовая компания» (ПГК) заявляла еще в 2018 году. Тогда же было зарегистрировано юрлицо — «Заринская вагоноремонтная компания».

Вагоны &quot;Первой грузовой компании&quot;.
Вагоны «Первой грузовой компании».
pgkweb.ru/

Директор новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко рассказывал «Коммерсанту», что рассматриваются два варианта размещения площадки под предприятие.

«Фактически это будет строительство вагоноремонтной компании с нуля», — пояснял он.

Объем инвестиций в новое производство тогда оценивался в 182 млн рублей.

Что известно о резиденте

«Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — 110 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов.

Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

На сегодняшний день в Алтайском крае две территории особого экономического развития — в Заринске и в Новоалтайске. Заринский ТОСЭР насчитывает пять резидентов.

Производство топливных гранул (пеллет) в Заринске.
Производство топливных гранул (пеллет) в Заринске.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

В мае и.о. министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов рассказывал, что в ведомстве находятся заявки еще от трех потенциальных резидентов, кроме того — еще с двумя компаниями ведутся переговоры.

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