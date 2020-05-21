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Экономика

Новый резидент ТОСЭР на Алтае будет делать мыло и дорожный битум

В Заринске появился четвертый резидент территории особого экономического развития. Им стала компания «Андерболд-Сибирь». Об этом 21 мая на заседании правительства края доложил и.о. министра экономического развития Анатолий Нагорнов.

Мыло.
Мыло.
СС0

Основным видом деятельности компании является производство мыла и моющих средств. Также она занимается ремонтом дорог, выпускает битуминозные смеси на основе природного асфальта, нефтяного битума, минеральных смол.

В 2019 году в минэкономразвития региона сообщили о третьем резиденте заринского ТОСЭР. Им стал представитель малого бизнеса — компания «Торговый центр», занимающаяся производством хлеба и полуфабрикатов из мяса и рыбы.

По подсчетам ведомства, всего за время существования особых экономических зон в Заринске и Новоалтайске там было зарегистрировано 10 резидентов, которые создали 506 рабочих мест. Это больше, чем ранее планировалось.

Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова

А вот объем вложенных инвестиций оказался меньше заявленного, подчеркнул Анатолий Нагорнов.

По его словам, сейчас на рассмотрении в министерстве находятся заявки еще от трех потенциальных резидентов, кроме того — еще с двумя компаниями ведутся переговоры.

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