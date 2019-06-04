Новый резидент ТОСЭР в Заринске будет делать хлеб и полуфабрикаты

30 мая данные о компании внесли в федеральный реестр резидентов ТОСЭР России.
В этом статусе «Торговый центр» будет производить хлебобулочные изделия и полуфабрикаты из мяса и рыбы. Ранее компания специализировалась на торговле, сообщают в ведомстве.
Инвестиции в проект составят около 13 млн рублей. На новое производство устроят не менее 30 человек.
Напомним, статус ТОСЭР Заринск и Новоалтайск получили 16 марта 2018 года.
Концепция ТОСЭР Заринска предусматривает, что здесь до 2027 года будут реализованы 9 инвестиционных проектов на 2,6 млрд рублей. Приоритетное направление развития территории — формирование кожевенного кластера. Его якорный проект — кожевенный завод, который уже возводит предприятие «Русская кожа».
Второй резидент — компания «СФК», занимающаяся производством фанеры.