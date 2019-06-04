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Экономика

Новый резидент ТОСЭР в Заринске будет делать хлеб и полуфабрикаты

В Заринске появился третий резидент территории особого экономического развития. Им стал представитель малого бизнеса — компания «Торговый центр», рассказали в минэкономразвития Алтайского края.

День хлеба в Барнауле
День хлеба в Барнауле
Олег Богданов

30 мая данные о компании внесли в федеральный реестр резидентов ТОСЭР России.

В этом статусе «Торговый центр» будет производить хлебобулочные изделия и полуфабрикаты из мяса и рыбы. Ранее компания специализировалась на торговле, сообщают в ведомстве.

Инвестиции в проект составят около 13 млн рублей. На новое производство устроят не менее 30 человек.

Напомним, статус ТОСЭР Заринск и Новоалтайск получили 16 марта 2018 года.

Концепция ТОСЭР Заринска предусматривает, что здесь до 2027 года будут реализованы 9 инвестиционных проектов на 2,6 млрд рублей. Приоритетное направление развития территории — формирование кожевенного кластера. Его якорный проект — кожевенный завод, который уже возводит предприятие «Русская кожа».

Второй резидент — компания «СФК», занимающаяся производством фанеры.

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