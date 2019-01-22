Климат не тот: в Заринске отложили запуск кожевенного завода-гиганта

Завод по выпуску кожевенной продукции в Заринске заработает не раньше весны-лета 2019 года, хотя его должны были запустить еще в 2018 году. Подготовительные работы затянулись из-за климатических условий Алтайского края, рассказал «Коммерсанту» инвестор завода, председатель совета директоров группы компаний «Русская кожа» Игорь Сурин.

По его словам, из графика выбились монтажники вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки. Также в проект предприятия внесли изменения, «которые позволяют улучшить работу с учетом новых разработок». Это тоже затормозило строительство.

Но наиболее значимой причиной задержки Сурин называет климатические условия Алтайского края. «Они вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ», — сказал он.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сомневается, что погода в самом деле помешала инвестору. Он говорит, что условия для новых производств кожи сейчас неблагоприятные. Без крупных контрактов запуск завода нецелесообразен и приведет к избытку предложения и снижению цен на рынке", — говорит эксперт.

Однако открытия производства кожи на Алтае ждет крупнейший в стране производитель обуви — «Обувь России» в Новосибирской области. «Одно из основных ограничений для развития обувного производства в России — это нехватка отечественного сырья, прежде всего кожи, меха и т.п. Новый завод в Сибири позволит частично компенсировать дефицит сырья и сократить логистические издержки компаний», — считают в компании.

Строительство завода «Русская кожа». Заринск. altairegion22.ru.

Напомним, завод группы «Русская кожа» — первый резидент территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске. В строительство завода инвестировали 2 млрд рублей. Инвестор получил 640 млн льготного кредита под 5% годовых и около 100 млн рублей субсидий. Также краевые власти построили к промплощадке дорогу.

Планируется, что на «Русской коже» в Заринске будут работать около полутора сотен человек, которые будут выпускать до 600 тонн продукции в месяц. Кожевенный завод будет закупать сырье не только в Алтайском крае, но и во многих регионах Сибири. Предприятие поставляет сырье производителям обуви и одежды, в том числе известным брендам, например, компании Inditex, которая владеет брендом Zara и другими.