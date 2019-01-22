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Экономика
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Климат не тот: в Заринске отложили запуск кожевенного завода-гиганта

Завод по выпуску кожевенной продукции в Заринске заработает не раньше весны-лета 2019 года, хотя его должны были запустить еще в 2018 году. Подготовительные работы затянулись из-за климатических условий Алтайского края, рассказал «Коммерсанту» инвестор завода, председатель совета директоров группы компаний «Русская кожа» Игорь Сурин.

Строительство завода "Русская кожа". Заринск.
Строительство завода "Русская кожа". Заринск.
altairegion22.ru.

По его словам, из графика выбились монтажники вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки. Также в проект предприятия внесли изменения, «которые позволяют улучшить работу с учетом новых разработок». Это тоже затормозило строительство.

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Но наиболее значимой причиной задержки Сурин называет климатические условия Алтайского края. «Они вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ», — сказал он.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сомневается, что погода в самом деле помешала инвестору. Он говорит, что условия для новых производств кожи сейчас неблагоприятные. Без крупных контрактов запуск завода нецелесообразен и приведет к избытку предложения и снижению цен на рынке", — говорит эксперт.

Однако открытия производства кожи на Алтае ждет крупнейший в стране производитель обуви — «Обувь России» в Новосибирской области. «Одно из основных ограничений для развития обувного производства в России — это нехватка отечественного сырья, прежде всего кожи, меха и т.п. Новый завод в Сибири позволит частично компенсировать дефицит сырья и сократить логистические издержки компаний», — считают в компании.

Строительство завода &quot;Русская кожа&quot;. Заринск.
Строительство завода «Русская кожа». Заринск.
altairegion22.ru.

Напомним, завод группы «Русская кожа» — первый резидент территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске. В строительство завода инвестировали 2 млрд рублей. Инвестор получил 640 млн льготного кредита под 5% годовых и около 100 млн рублей субсидий. Также краевые власти построили к промплощадке дорогу.

Планируется, что на «Русской коже» в Заринске будут работать около полутора сотен человек, которые будут выпускать до 600 тонн продукции в месяц. Кожевенный завод будет закупать сырье не только в Алтайском крае, но и во многих регионах Сибири. Предприятие поставляет сырье производителям обуви и одежды, в том числе известным брендам, например, компании Inditex, которая владеет брендом Zara и другими.

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