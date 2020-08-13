Крупный инвестор Штефан Дюрр приехал на Алтай и провел свой день поля

Известно, что мероприятие проходило в Целинном районе. «ЭкоНива» демонстрировала трактора, комбайны и прицепную технику. Всего более 10 образцов.
Подразделение «ЭкоНива Сибирь» продает и обслуживает сельскохозяйственную техники John Deere в Алтайском крае, а также Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях.
Штефан Дюрр в конце июня уже приезжал на Алтай. В Барнауле он встречался с руководством Алтайского края и обсуждал перспективы строительства крупного животноводческого комплекса в Тальменском районе.
В ближайших планах компании — в конце года построить первый коровник на 1 тыс. голов и завести нетелей. На проектную мощность по поголовью «ЭкоНива-Алтай» намерена выйти в 2021 году.