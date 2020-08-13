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13 августа
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Экономика

Крупный инвестор Штефан Дюрр приехал на Алтай и провел свой день поля

13 августа в Алтайском крае компания «ЭкоНива-Холдинг АПК» провела демонстрационный показ техники John Deere. Об этом у себя в Instagram рассказал руководитель компании Штефан Дюрр.

Штефан Дюрр
Штефан Дюрр
https://www.ekoniva-apk.ru/

Известно, что мероприятие проходило в Целинном районе. «ЭкоНива» демонстрировала трактора, комбайны и прицепную технику. Всего более 10 образцов.

Подразделение «ЭкоНива Сибирь» продает и обслуживает сельскохозяйственную техники John Deere в Алтайском крае, а также Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях.

Штефан Дюрр в конце июня уже приезжал на Алтай. В Барнауле он встречался с руководством Алтайского края и обсуждал перспективы строительства крупного животноводческого комплекса в Тальменском районе.

В ближайших планах компании — в конце года построить первый коровник на 1 тыс. голов и завести нетелей. На проектную мощность по поголовью «ЭкоНива-Алтай» намерена выйти в 2021 году.

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