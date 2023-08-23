Крупный инвестор впервые за долгие годы запустил на Алтае миллиардный проект в АПК

22 августа в Заринском районе официально открыли новый молочный комплекс. Для Алтайского края он во многом уникален — самый большой по инвестициям, самый передовой по технологиям и самый амбициозный. Со времен печально известной «Изумрудной страны» ничего подобного в регионе вообще не было. Чем еще примечателен проект «Яново» и чего ожидать дальше — в репортаже altapress.ru.

Как все начиналось

О том, что в Заринский район зайдет крупный федеральный инвестор «Румелко Агро», стало известно в июне 2021 года. В тот год, на «Дне сибирского поля», компания и власти края подписали соглашение и ударили по рукам.

Но одно дело декларировать намерения, другое — реально их воплощать. В разгар пандемии коронавируса, когда экономику бросало то в жар, то в холод, особой прыти от инвесторов не ждали.

22 августа, на официальном открытии, те непростые времена припомнил Владимир Христофоров, топ-менеджер группы «НЛМК», с которой аффилировано «Румелко Агро».

«Мы шли к этому знаменательному дню практически два года и столкнулись с большими сложностями — карантинные ограничения, санкционное давление, сложности с поставками оборудования и материалов. Только за счет слаженной командной работы справились со всеми трудностями. Теперь мы видим самый современный комплекс», - отметил он.

Как строилось предприятие

Комплекс «Яново» - история для Алтайского края во многом уникальная. Когда-то в окрестностях одноименного села были две молочных фермы. «Румелко Агро» выкупило одну из них - «Блиновское», но развиваться на этой базе не стало. Строить решено было в чистом поле.

Начали с растениеводства и покупки техники — сейчас инвестор обрабатывает в Заринском и соседнем Залесовском районах более 7 тыс. га земель.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

Засеивают поля основными культурами для животноводства — кукурузой на силос, клевером, люцерной, травосмесью на сенаж, ячменем, пшеницей, соей на корма.

В 2022 году на предприятии запустили элеватор с объемом хранения до 10 тыс. тонн. Параллельно строили животноводческие помещения, которые к началу 2023 года уже были готовы. Тогда же начали монтировать оборудование.

Андрей Гальчанский, технический директор «Румелко Агро», не скромничает и открыто заявляет: уже при проектировании объекта компания сделала три шага вперед, например, в плане экологии.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

«Яново» даже в условиях сибирской зимы будет работать без котельной. Отапливать крупный животноводческий комплекс будут за счет геотермальной энергетики.

Андрей Гальчанский,

технический директор «Румелко Агро»:

Под землей температура всегда +8. Мы бурим скважины, закладываем трубы, и фреон в них летом забирает тепло, охлаждая помещения, а зимой отдает. Очень эффективное решение. В процессе эксплуатации — это копейки, но само оборудование дорогостоящее. Мы подсчитали, через три-четыре года все окупится.

Есть свои решения и по утилизации навоза. Его на предприятии сепарируют, сушат и превращают в подстилку для животных, а также в таком виде вывозят в поля.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

Сколько будет молока

На сегодняшний день молочный скот в «Яново» российско-европейский. Часть поголовья везли специальными фурами из Голландии и Германии. Долгий пусть на Алтай занимал до 10 дней.

Последнюю партию животных доставили из Новосибирской области. Пока на ферме содержатся 782 нетеля, к концу текущего года их будет уже 1,5 тыс. Общее же поголовье крупного комплекса со временем составит 6,2 тыс., 2,8 тыс. из которых будут дойными.

Чтобы получать молоко высшего сорта, на предприятии установили современное оборудование. Оно в основном импортное — из Германии, Израиля и США. Но есть и российские решения.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

О перспективах сбыта молока коммерческий директор «Румелко Агро» Алексей Смолянский говорит так: «За нас будут биться».

При выходе на проектную мощность, ориентировочно к концу 2024 года, получать здесь планируют более 35 тыс. тонн молока. Это плюс 5% к общекраевому объему производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

На сегодняшний день «Румелко Агро» ведет переговоры с крупными переработчиками, например, «Киприно» и «Холод». Но до подписания договоров от развернутых комментариев по этому поводу Смолянский воздержался.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

Зато рассказал о нестабильности цен на молочном рынке. «Когда мы начинали строительство, цена была низкой, затем она выросла до невероятных уровней, которых рынок и не видел. Потом цена на сырое молоко опять упала. В таких условиях мы живем и, несмотря ни на что, видим свое развитие на десятилетие вперед».

Перспективы собственной молочной переработки на Алтае в обозримом будущем инвестор пока не рассматривает.

Что еще строится в крае

Проект в Яново обошелся «Румелко Агро» в более чем 7 млрд рублей. За последние десятилетие — это самые серьезные инвестиции в молочную отрасль края.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

Надо признать, что со времен краха «Изумрудной страны» инвестиционная активность в этом секторе будто замерла. Долгие годы федеральные инвесторы к нам не заходили, местные если и вкладывались в молоко, то с осторожностью и без особого гигантизма.

На сегодняшний день помимо «Яново», крупный проект реализует в Тальменском районе компания «ЭкоНива». Как рассказал altapress.ru заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, к декабрю доить там планируют 1 тыс. коров. Всего же их будет 3 тыс.

Еще один крупный проект реализуется в Смоленском районе. Компания "Агро-Сибирь" в 2024 году планирует полностью завершить строительство животноводческого комплекса.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

«На сегодняшний день построен коровник и доильно-молочный зал. Начинаем строительство сухостоя и родительного отделения. В проект уже вложено 550 млн рублей. Для завершения потребуется еще 150 млн рублей", - рассказывал директор предприятия Владимир Шитц.

Увеличивают поголовье крупные предприятия в Хабарском, Завьяловском и Немецком национальном районах. Например, холдинг «Брюкке» намерен довести свое дойное стадо до 2 тыс. голов.