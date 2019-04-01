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Экономика

Крупный инвестор заставил алтайских депутатов задуматься об отмене земельного моратория

Мораторий на выкуп земель под строительство сельхозобъектов могут отменить, пишет ТАСС. Депутаты готовы рассмотреть этот вариант из-за компании «ЭкоНива Молоко Сибирь», зашедшей в регион в 2018 году.

Коровы.
Коровы.
pixabay

Спикер краевого Заксобрания Александр Романенко заявил, что ради улучшения условий инвестирования возможна отмена или значительное сокращение срока моратория.

«Но из-за значительных рисков и ценности такого ресурса, как земля, мы должны широко обсудить эту тему: с общественностью, с муниципалитетами, с товаропроизводителями, — добавил Романенко.

В сентябре 2018 года в Алтайский край зашла компания «ЭкоНива Молоко Сибирь» и подняла вопрос выкупа земель сельхозназначения.

Мораторий на продажу земель был наложен в Алтайском крае в 2002 году. Участки для размещения сельхозобъектов можно только арендовать на 49 лет. Такую практику ранее неоднократно критиковали сельхозпроизводители.

«ЭкоНива Молоко Сибирь» намерена построить в крае крупный молочный животноводческий комплекс с объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Он расположится в 3,5 км от Тальменки. Для заготовки кормов компании понадобится пять тысяч гектаров земли.

Ранее региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг» Сергей Ляхов рассказывал altapress.ru, что наиболее остро у холдинга стоит вопрос по земле. Планам компании мешал как раз введенный в 2002 году мораторий.

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