«Не хотим ждать Васю Пупкина»: крупный федеральный инвестор поменял планы по поводу Алтая

Федеральный холдинг «ЭкоНива» пересмотрел свои планы относительно строительства крупного животноводческого комплекса в Алтайском крае. Если раньше инвестор намеревался построить два объекта на 3 тысячи голов скота, то теперь останется один, но сразу на 6 тысяч голов. При этом холдинг столкнулся с неожиданными проблемами: он не может выкупить землю под свои объекты из-за закона, который приняли 15 лет назад. Об этом altapress.ru сообщил Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг».

Что происходит сейчас?

По словам Сергея Ляхова, работы на объекте в Тальменском районе идут даже с опережением графика. И это несмотря на то, что изначальный проект несколько раз менялся.

Если осенью предполагалось, что на границе с Новосибирской областью «ЭкоНива» построит два животноводческих комплекса, каждый на 3 тысячи голов скота, то теперь решили сделать один, но на 6 тысяч.

Плюс еще один такой же мега-комплекс инвестор готов разместить также в Тальменском районе при условии, что под него найдется место.

Сергей Ляхов ,

региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг»:

На прошлой неделе мы завершили топосъемку выделенного участка земли. Со дня на день планируем передать генплан всего комплекса в правительство края, чтобы местные власти помогли с решением инфраструктурных задач. Могу сказать, что сиюминутно они не решаются, для этого нужно время. Полагаю, что активная фаза строительства на объекте начнется ближе к концу 2019 года.

Корова. Животноводство. СС0

Что мешает инвестору?

Наиболее остро у «ЭкоНивы» стоит вопрос по земле. Дело в том, что 15 лет назад краевые депутаты приняли мораторий на продажу муниципальной земли в собственность. Взять ее можно только в долгосрочную аренду на 49 лет.

Регион до последнего момента это вполне устраивало — в качеству арендной платы районные бюджеты ежегодно получали в сумме около 500 млн рублей. Но с приходом нового инвестора все поменялось.

Сергей Серов ,

заместитель председателя Алтайского заксобрания:

Раньше в этом плане проблем не возникало. Инвестор заходил, брал земельный участок в аренду, начинал строительство. Когда завершал, выкупал землю. У «ЭкоНивы» другие запросы.

По словам Сергея Люхова, холдинг ведет строительные работы исключительно на собственной земле, так легче решить вопросы с привлечением кредитных ресурсов. Кроме того, строить комплекс за 3 млрд рублей на чужой площадке несколько рискованно, считают в компании.

Сергей Ляхов ,

региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг»:

Мы не хотим ждать, когда придет какой-нибудь Вася Пупкин и оспорит договор аренды на землю, где у нас уже будет комплекс. Это слишком рискованно. Насколько я знаю, краевые власти сейчас занимаются темой моратория на выкуп земли. В нынешнем году аналогичный запрет был снят в 20 российских регионах. Инвестиционная привлекательность этих территорий только выросла.

Теленок и коровы. Животноводство. СС0

Как сообщил Сергей Серов, заместитель председателя АКЗС, отмена моратория на продажу муниципальной земли сельхозназначения обсуждалась 12 декабря. Пойти на этот шаг власти в принципе готовы, правда есть одно «но». Произойдет это в лучше случае к 2020 году. Дело в том, что в крае еще не завершена кадастровая оценка земель. Поэтому о ее продаже пока говорить рано.

По действующему закону мораторий может продлиться до 2052 года.

Есть ли новосибирский след?

Пока инвесторы и краевые власти решают насущные вопросы, проект «обрастает» различными слухами. На этой неделе ряд СМИ со ссылкой на телеграмм-канал «Чудеса политики на Алтае» распространили информацию о том, что «ЭкоНива» может отказаться от строительства на Алтае.

«В настоящее время у названного немца нет возможности вкладывать дополнительные средства в развитие своего предприятия», — пишет интернет-ресурс «Без формата».

Коровы. Животноводство. СС0

Источники портала утверждают: «контрпропагандой» проекта на Алтае занимается бывший глава администрации Тальменского района Игорь Жарков. Якобы он на одной из встреч с представителями «ЭкоНивы» заявил, что дорог на Алтае толком нет, электроэнергия дорогая, с землей проблемы.

А после этого предложил инвесторам больше вкладываться в Черепановский район Новосибирской области, где он сейчас является заместителем главы по аграрным вопросам.

Сам Жарков от этого открещивается.

Игорь Жарков,

заместитель главы администрации Черепановского района:

Если бы я действительно такое говорил, то не стал бы опровергать свои слова. Это не в моих правилах. Я хочу сказать, что строительство двух животноводческих комплексов в Черепановском районе не исключает возведения таких же объектов на Алтае. Здесь не может быть «или». Это звенья одного большого проекта.

О том, что «ЭкоНива» не отказывается от строительства на Алтае, altapress.ru сообщил и министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, беседа с основателем компании Штефаном Дюрром прошла неделю назад. Планы у инвестора не изменились.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Что «ЭконНива» уже построила?

Из сибирских регионов инвестор наиболее активно развивается пока только в соседней Новосибирской области. В Маслянинском районе компания запустила крупный животноводческий комплекс на 5 тысяч фуражных коров. Средний надой на одну корову на предприятии — 30 литров молока в сутки. По уровню технического оснащения оно считается одним из самых современных в России.

В этом же районе в ближайшие два года «ЭкоНива» планирует возвести еще два аналогичных объекта, в Черепановском — тоже два.

По проекту все молоко «ЭкоНива» будет перерабатывать на собственном заводе мощностью 1150 тонн сырья в сутки. Выпускать здесь планируют сыры, творог, различная кисломолочная продукция, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальная сыворотка для производства детского питания.

На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!» Олег Богданов

Как сообщил Сергей Ляхов, в 2018 году выбрали площадку под будущее строительство, провели земельные работы, залили фундаменты, началась установка железобетонных конструкций.

В 2019 году инвестор намерен привлечь под проект кредитное финансирование, сейчас строительство идет за собственные средства, а в 2020-м — запустить завод. Эти планы пока не меняются.

Что из себя представляет «ЭкоНива»

В 2017 году холдинг «ЭкоНива» стал крупнейшим в России производителей молока.

Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях, контролируя более 385,7 тыс. га сельхозземель.

Общее стадо КРС «ЭкоНивы» к 1 июля насчитывало свыше 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. дойных коров, сообщает «Агроинвестор».

В ноябре стало известно, что владельцем 16% акций материнской компании группы «ЭкоНивы» Штефана Дюрра — Ekosem-Agrar — стала кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Источник подтвердил, что сделка прошла в рамках рефинансирования кредита. Однако в операционной деятельности «ЭкоНивы» Альфа-банк участия не принимает.