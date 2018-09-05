Коровы и миллиарды: стали известны подробности амбициозного сельхозпроекта на Алтае

Холдинг «ЭкоНива» начнет строительство крупного животноводческого комплекса в Алтайском крае уже в 2018 году. Об этом 5 сентября рассказал руководитель компании Штефан Дюрр. По его словам, это будет предприятие «нового уровня» с большим, чем в других регионах, поголовьем, более современным набором техники и оборудования. Инвестор обещает: средняя зарплата на комплексе будет 35 тыс. рублей.

Утром 5 сентября, только прилетев на Алтай, Штефан Дюрр сразу отправился в Тальменский район. Здесь для строительства нового комплекса «ЭкоНивы» власти выделили два участка. Один — непосредственно под сам комплекс, другой — для кормопроизводства. Для обеспечения кормами дойного стада в 3−3,5 тыс голов инвестору необходимо около 6 тысяч га земель.

Тальменский район для этого выбрали не случайно. Здесь есть возможность предоставить место под три таких комплекса.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Штефан Дюрр,

руководитель компании «ЭкоНива-Холдинг»:

Одним из аргументов в пользу Тальменского района стала близость к Новосибирской области, где у нас уже работает животноводческое предприятие. Мы сможем ввести единую организационную структуру. Хотя на каждое предприятие зарегистрировано отдельное юрлицо, что немаловажно в плане налогообложения.

Ожидается, что на первом комплексе будет работать около 100 человек, столько же планируется привлечь к растениеводству. Уровень средней заработной платы инвестор обозначил в 35 тыс. рублей.

Штефан Дюрр,

руководитель компании «ЭкоНива-Холдинг»:

Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве надо работать с людьми. Мы это продемонстрировали в других регионах, где уже функционируют наши предприятия. В Рязанской, Калужской, Воронежской областях мы работаем с высокой ответственностью. Я и сам вырос на селе, правда в Германии, поэтому понимаю, как важна социальная сфера.

Стоимость проекта пока оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключает, что итоговые цифра будут больше. Удорожание может произойти из-за растущей стоимости импортного оборудования

На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!» Олег Богданов

По словам Александра Лукьянова, врио первого вице-премьера правительства края, не исключено, что инвестор сможет претендовать на серьезную господдержку. Речь, в частности, идет о компенсации строительства животноводческих комплексов. Государство при этом возвращает инвесторам до 30% от понесенных затрат.

Краевые власти берут на себя заботы по инженерному обустройству площадок.

Что будет с переработкой?

Создание на территории Алтайского края молокоперерабатывающего предприятия пока в планы «ЭкоНивы» не входит. Сам Штефан Дюрр сообщил, что в ближайшие годы холдингу предстоит запустить крупный завод в Новосибирской области.

После того, как это произойдет, Дюрр готов вернуться к вопросу переработки на Алтае.

Что из себя представляет «ЭкоНива»

В 2017 году холдинг «ЭкоНива» стал крупнейшим в России производителей молока. Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях, контролируя более 385,7 тыс. га сельхозземель. Общее стадо КРС «ЭкоНивы» к 1 июля насчитывало свыше 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. дойных коров, сообщает «Агроинвестор».

Коровы. Олег Богданов

В последние годы «ЭкоНива» активно инвестирует как в строительство новых комплексов и перерабатывающих предприятий, так и в покупку активов. Сейчас компания готовится запустить четыре фермы. Это позволит увеличить надои на 410 тонн молока в сутки. Также идет строительство еще 10 площадок, рассчитанных на 33 тыс голов КРС. Их ввод запланирован на 2018−2019 годы.

Буквально на днях стало известно, что акционеры Ekosem-Agrar, материнской компании холдинга «ЭкоНива», объявили об изменении организационно-правовой формы компании на акционерное общество. Таким образом немецкое руководство планирует привлечь дополнительное финансирование своих проектов, в том числе и за счет размещения акций на бирже (IPO).