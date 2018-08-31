В Алтайском крае хотят выпускать «долгие» сыры в промышленном масштабе

«Барнаульский молочный комбинат», выкупивший в 2012 году активы «Карагужинского маслосырзавода», рассматривает варианты запуска на этой площадке производства сыров с длительными сроком созревания. В крае в промышленном масштабе их пока никто не выпускает.

Как сообщила Юлия Туганова, главный технолог «Барнаульского молочного комбината», проект находится в стадии проработки. Известно лишь, что это будут высококачественные сыры, срок созревания которых составит 5−6 месяцев.

За два последних года «БМК» провел на заводе в Красногорском районе серьезные работы. На предприятии расширили производство, отремонтировали все основные помещения, установили новое оборудование. Полностью обновили цех приемки молока, заменили сыродельные ванны.

Во время реконструкции перекомпоновали помещения для созревания и хранения сыра, а также значительно расширили помещение для мойки и упаковки продукции.

На «Карагужинском маслосырзаводе» провели масштабную реконструкцию Пресс-служба Алтайпищепрома

В общей сложности в реконструкцию вложили 35 млн рублей. В результате предприятие смогло увеличить мощности по переработке с 650 тонн молока в месяц до 1,2 тысяч тонн.

В 2017 году здесь напустили линейку элитных сыров Romber premium, которая состоит из четырех видов: выдержанный, с семенами пажитника, с козьим молоком и полужирный.

Чем еще известен завод

«Карагужинский маслосырзавод» — своеобразная сырная мекка в крае. Предприятие входит в туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая» и является одним из брендов региона. С 2011 года на базе этого сыроваренного предприятия работает музейная экспозиция «Сырная деревня», которая в 2014 году превратилась в настоящий музей под названием «Молочный дом».

На «Карагужинском маслосырзаводе» провели масштабную реконструкцию Пресс-служба Алтайпищепрома

Для удобства туристов на предприятии оборудовали специальную смотровую площадку. Каждый желающий через стеклянную галерею может наблюдать за ходом изготовления сыра и масла.