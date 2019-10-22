Крупный провайдер планирует тестировать мобильную сеть 5G в Алтайском крае

Компания «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») планирует протестировать мобильную сеть 5G в Алтайском крае в 2020 году. Регион войдет в одну из более чем 50 пилотных зон на территории России. Об этом altapress.ru рассказал Евгений Макагонов, директор филиала «Дом.ru» в Барнауле.

Зачем проводному оператору сеть 5G

«Дом.ru» стал первым оператором, который заявил о тестировании сети 5G в Алтайском крае в ближайший год. Сотовые компании, которые специализируются на мобильной связи, обычно говорят о развитии следующего поколения стандартов в России в перспективе не менее двух-трех лет. Хотя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах есть пилотные тестовые зоны.

В июле 2019 года госкомиссия по радиочастотам выделила компании «ЭР-Телеком Холдинг» диапазон частот для тестирования сети 5G, сообщили «Известия». По планам правительства эти сети должны появиться в стране в первые годы следующего десятилетия.

«ЭР-Телеком» пока не планирует обслуживать конечных абонентов 5G. Он намерен создать инфраструктуру для операторов мобильной связи. Ведь чтобы базовые станции работали, их нужно подключить к проводным оптическим сетям большой емкости. Сейчас такую услугу сотовым операторам предоставляет, например, «Ростелеком».

Кроме того, эксперты полагают, что «ЭР-Телеком» сможет использовать технологию 5G точечно для подключения объектов, к которым «не дотягиваются» другие сети.

Интернет. СС0.

Напомним, провайдер выиграл госконтракт, по которому должен подключить к интернету более 2 тыс. социальных объектов в Алтайском крае до 2021 года. Планируется, что к построенной сети будут подключать и частных абонентов, до 2024 года — 97% домохозяйств региона.

«Дом.ru» планирует использовать для подключения конечных объектов разные технологии, в том числе и беспроводную связь, рассказал Евгений Макагонов.

В чем сложность запуска 5G в России

Сети 5G отличаются от уже распространенного стандарта 4G (LTE) еще большими скоростями и меньшим пингом (откликом) — сигнал будет доходить до абонента в разы быстрее.

Максимальная скорость в 5G — до 20 Гбит/с, в 4G — 1 Гбит/с. Отклик сети в 5G — 1 миллисекунда, в 4G — 10 миллисекунд.

Интернет. СС0.

Одна из проблем запуска 5G в России — самый подходящий диапазон частот для технологии занят (3,4−3,8 Ггц), его используют военные. Операторы неоднократно просили у государства освободить эти частоты, но пока получить согласие не удается.

К тому же чтобы запустить новую сеть требуются масштабные инвестиции от всех игроков рынка. Прорабатываются разные экономические модели, в том числе возможности совместного использования инфраструктуры всеми операторами.