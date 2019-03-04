В России появится сеть мобильной связи 5G. Чем она отличается от предыдущих?

Все крупные операторы мобильной связи в России готовятся к запуску сетей нового поколения 5G. МТС, например, объявил, что уже в 2019 году построит несколько пилотных зон. Популярные производители гаджетов выпустили первые смартфоны с поддержкой 5G. Эксперты говорят, что новый стандарт связи произведет цифровую революцию. Разбираемся, когда и как это случится.

В чем главное отличие сети 5G от предыдущих поколений

Технологическое развитие сетей мобильной связи происходит, когда разрабатывается новый стандарт, значительно отличающийся от предыдущего.

1G Мобильные сети 1G (G — от англ. Generation «поколение») в США появились в 1980-х, а в России работали в 1990-х годах. Они были аналоговыми давали в оптимальном для потребителя качестве только голосовую связь. 2G Второе поколение 2G, или известный всем стандарт GSM, стало цифровым — на нем появилась возможность передавать не только голос, но и данные. Началась эпоха SMS-сообщений и «первобытного» интернета. Люди скачивали рингтоны и обменивались электронными письмами. 3G Третье поколение 3G дало пользователям комфортный мобильный интернет с серфингом по сайтам, просмотром видео и музыкой онлайн. 4G Дальше началась гонка скоростей: четвертое поколение 4G отличалось лишь высокоскоростным интернетом - в лабораторных условиях до 1 Гбит/с. У 3G только 3,6 Мбит/с. То есть принципиальных изменений 4G (LTE) c собой не принес.

Следующее поколение 5G даст потребителю совершенно новые возможности. Оно обеспечит не только еще большую скорость — до 20 Гбит/с, но и существенно лучший отклик сети. То есть сигнал будет доходить до пользователя в разы быстрее.

Отклик в сети 4G — 10 милисекунд, а в 5G до 1 милисекунды. Также пятое поколение будет способно выдержать большое количество одновременно подключенных датчиков.

Беспилотный автомобиль. Второй день мероприятия по ребрендингу. Источник: архив компании «Ростелеком»

Благодаря минимальной задержке сигнала и большой емкости сети, на 5G сможет работать беспилотный транспорт, виртуальная реальность, удаленное управление роботами в режиме реального времени, умные дома, города и другие футуристические технологии. Сети станут средой для обмена данными между огромным количеством устройств — от промышленного оборудования до холодильников и утюгов. Это создаст принципиально новые модели использования обычных вещей.

На данный момент единый стандарт 5G в мире еще не принят. Есть только отдельные технологии, которые относят к новому поколению сетей.

В России уже тестировали 5G: когда и как

В 2018 году многие российские операторы развернули тестовые зоны сетей 5G.

Беспилотный шатл

Во время чемпионата мира по футболу «МегаФон» и КаМАЗ продемонстрировали в Казани беспилотный шатл, подключенный к 5G. Управление им осуществлялось благодаря огромному количеству датчиков на разных частях машины, которые обменивались информацией с центром. На шатле катали гостей чемпионата.

Интернет. СС0.

Скоростной интернет

В семи из 11 городов мундиаля MTC вместе с Ericsson развернули сети на технологии Massive MIMO — это один из компонентов 5G. Она позволяет расширить соты и существенно увеличить их емкость за счет большого количества антенн. Тестовые участки работали на стадионах, в фан-зонах и на популярных пешеходных маршрутах. Пользователи получили более быстрый и надежный интернет на своих смартфонах с поддержкой 4G, так как они уже поддерживают Massive MIMO.

Виртуальная реальность

В Москве работала фан-зона с виртуальной реальностью (VR). Московские болельщики посмотрели матч, проходивший в Санкт-Петербурге, в очках VR в режиме реального времени. На стадионе установили множество камер, данные с них передавались по сети 5G.

Другие решения

«Ростелеком» запустил тестовые зоны 5G в Эрмитаже, Сколково и Иннополисе. В музее на основе сети тестируют современные технологии удаленной реставрации объектов. В Сколково осенью 2018 года компания продемонстрировала работу беспилотного шатла. В Иннополисе на сети показали потоковое видео сверхвысокой четкости 4K.

А «Билайн» вместе с Huawei провел голографический звонок в тестовой зоне 5G осенью прошлого года. Звонящий видел голограмму собеседника.

Смартфон. СС0.

Когда начнется коммерческая эксплуатация сетей 5G

В США и Южной Корее в конце 2018 года запустили несколько участков сети 5G на базе реально действующей коммерческой сети мобильной связи.

Все крупные российские операторы объявили о том, что готовятся к запуску 5G. МТС в сотрудничестве с Ericsson планирует запустить пилотные зоны 5G на своей действующей инфраструктуре уже в текущему году. «Ростелеком» будет развивать 5G вместе с «МегаФоном», для этого создали совместное предприятие. Tele2 заключила соглашение с Ericsson о покупке 50 тыс. базовых станций 5G в течение пяти лет для 27 регионов России.

Есть несколько факторов, которые замедлят запуск 5G в России.

Частоты , которые требуются для работы сети , сейчас используются военными. Их нужно «расчистить», государство пока это не делает. Операторы не готовы к необходимым инвестициям в полномасштабное строительство 5G. По оценке Сбербанка на это потребуется 400 млрд рублей.

Массовое внедрение нового поколения в мире, скорее всего, начнется с 2020 года, а в России — с 2022—2023 годов.

Девушка и смартфон. Связь. СС0

Какие компании выпустили смартфоны с 5G

В последнюю неделю февраля в Барселоне проходил один из крупнейших в мире конгрессов мобильной связи — MWC. Сети 5G стали главным трендом, которому посвящена вся выставка. Некоторые известные производители смартфонов показали первые гаджеты с поддержкой нового поколения связи — среди них Samsung, Huawei, ZTE, Xiaomi и другие.

В России они продаваться пока не будут. Samsung обещает начать продажи смартфона Samsung Galaxy S10 5G в Южной Корее в апреле 2019 года, а в США летом.

Однако, смартфоны — это не основные устройства, которые будут работать на 5G. В первую очередь сети создаются для обмена данными между машинами — такие решения тоже уже разрабатываются.