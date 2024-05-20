Ксения Белоусова: Внедрение ТИМ в строительную отрасль — это не прихоть, а актуальная времени необходимость

В последние годы технология информационного моделирования (ТИМ) в строительстве становится все более важной для отрасли. С 2022 года использование ТИМ стало в России обязательным для объектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств, даже в условиях частичного государственного финансирования. Следующим шагом внедрения ТИМ в отрасли будет переход застройщиков, работающих в рамках 214-ФЗ.

Об очередном масштабном нововведении в отрасли, после ее перевода на проектное финансирование и счета-эскроу, мы поговорили с директором Группы Компаний «Алгоритм» Ксенией Белоусовой.

— Ксения Александровна, начнем с самого простого. В контексте темы цифровизации строительной отрасли можно встретить два термина: «BIM» и «ТИМ» проектирование. Как соотносятся данные термины и что в целом подразумевается под «информационной моделью»?

— Концепция BIM была придумана еще в 1970-х, но сама аббревиатура и термины «информационная модель здания» и «информационное моделирование здания» используются с 2002 года, после выпуска компанией Autodesk документа «Информационное моделирование здания».

ТИМ — российский вариант термина BIM (БИМ), буквальный перевод «building information model». Именно он используется в официальных документах, например, Градостроительном кодексе РФ. Базовые понятия ТИМ начали появляться еще в 2019 году, когда федеральный закон № 151-ФЗ внес термин «информационная модель» в Градостроительный кодекс.

Поэтому в сухом остатке ТИМ — это официальное название BIM-технологий в российской нормативной базе.

Если говорить о сути ТИМ, то информационное моделирование — это комплексный процесс, который начинается с создания трехмерной модели здания и включает в себя управление данными на протяжении всего жизненного цикла объекта. Основные компоненты BIM включают в себя 3D-моделирование, 4D (время) и 5D (стоимость), а также интеграцию с другими системами планирования и учета.

Переход на ТИМ позволит более точно планировать, снижать риски и улучшит общее качества строительства. Источник: ГК «Алгоритм».

— Самым очевидным преимуществом использования ТИМ видится возможность всех участников проекта, в том числе — банка, работать с единой информационной моделью объекта. Какие еще преимущества можно выделить от использования ТИМ?

— Да, использование ТИМ позволяет в первую очередь, всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации о строящемся объекте в режиме реального времени.

Обязательное использование ТИМ обусловлено его способностью значительно улучшать координацию проектов, уменьшать количество ошибок и оптимизировать процессы управления строительством. Это в свою очередь влияет на улучшение их качества, сокращение сроков и стоимость строительства. Использование ТИМ после ввода здания в эксплуатацию также повышает эффективность его последующего обслуживания.

Кроме того, ТИМ также способствует улучшению коммуникации между всеми участниками проекта и обеспечивает лучшее понимание конечного продукта до начала строительства.

Для застройщиков переход на ТИМ означает возможность более точного планирования, снижения рисков и улучшения общего качества строительства, эффективное взаимодействие с подрядчиками и заказчиками.

— Использование ТИМ для застройщиков, работающих в рамках 214-ФЗ стало обязательным с 1 июля 2024 года. Насколько отрасль готова к такому переходу в цифровую среду?

Нормативные сроки начала использования ТИМ застройщиками, работающими в рамках 214-ФЗ, были определены еще в декабре 2022 года. Поэтому дата 1 июля — это не неожиданность. Строительная отрасль всегда сильно сопротивляется любым изменениям, особенно таким масштабным: достаточно вспомнить полемику перехода на счета-эскроу и проектное финансирование.

В постановлении Правительства РФ от 5 марта 2021 г. N 331 говорится о том, что ведение информационной модели объекта для застройщиков по 214-ФЗ является обязательным в следующих случаях: если договор о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации заключен после 1 июля 2024 г., или если разрешение на строительство объекта капитального строительства, по которому проектная документация утверждена до 1 июля 2024 г., выдано после 1 января 2025 г.

В СМИ встречалась неоднозначная трактовка данных положений о том, что ведение информационной модели будет обязательно в случаях, когда договор на изыскания (проектирование) был заключен до 1 июля 2024 года, но разрешение на строительство такого объекта будет получено после 1 января 2025 года.

Однако Минстрой РФ разъяснил, что ведение информационной модели не обязательно, в случаях, когда договор о выполнении изысканий (проектировании) был заключен до 1 июля 2024г., проектная документация утверждена после этой даты, а разрешение было получено после 1 января 2025 г.

Таким образом, переходные положения дают застройщикам еще немного времени.

Кроме существующего сопротивления отрасли в целом, переход на ТИМ сегодня требует значительных начальных инвестиций: в обучение персонала и приобретение соответствующего программного обеспечения.

Переход на ТИМ позволит более точно планировать, снижать риски и улучшит общее качества строительства. Источник: ГК «Алгоритм».

— Как Вы относитесь к данным изменения и цифровизации отрасли?

Мне видится что внедрение ТИМ в строительную отрасль — это не прихоть, а актуальная времени необходимость. Использование BIM сегодня законодательно закреплено во многих странах, включая Великобританию, Сингапур и страны Скандинавии. Там уже требуется использование BIM в определенных типах строительных проектов. Поэтому мы тут не являемся первопроходцами.

Обязательный перевод застройщиков на использование BIM является важным шагом в развитии строительной отрасли. Это не только повышает качество и эффективность строительства, но и способствует созданию более устойчивой и инновационной среды для будущих проектов.

Технология информационного моделирования играет ключевую роль в современном строительстве и будет продолжать оказывать значительное влияние на отрасль в будущем. По мере того как отрасль будет принимать BIM, мы можем ожидать более эффективного, экономичного и устойчивого процесса строительства.

Цифровизация строительной отрасли, безусловно, представляет собой большой шаг вперед, но она также требует изменения мышления и подходов к работе. Необходимо понимать, что ТИМ не просто инструмент для создания трехмерных моделей, это целая экосистема, которая включает в себя стандарты, процессы, людей и технологии. Это требует от застройщиков и всех участников строительного процесса готовности к обучению и адаптации.

Одним из ключевых аспектов является образование и подготовка кадров. Вузы и учебные центры должны активно включаться в процесс подготовки специалистов, способных работать с ТИМ. Это включает в себя не только технические навыки работы с программным обеспечением, но и понимание принципов управления данными и процессами.

Также важно развитие инфраструктуры для обмена данными и интеграции различных систем. Это поможет обеспечить бесперебойную работу всех участников проекта и повысит эффективность взаимодействия.

В конечном итоге, цифровизация должна привести к созданию более качественной и безопасной среды для жизни и работы людей. Это позволит не только сократить затраты и время на строительство, но и повысить уровень комфорта и безопасности зданий и сооружений. Именно поэтому мы в Группе Компаний «Алгоритм» активно поддерживаем и участвуем в процессе цифровизации, видя в этом большой потенциал для развития отрасли и страны в целом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале