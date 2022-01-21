Кудрин предложил создать в Сибири «крутую агломерацию» в противовес Москве

Кудрин отметил, что крупные агломерации в регионах России смогут не только конкурировать с Москвой, но и в перспективе влиять на мировую экономику.

Такое заявление он сделал на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

«Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку. У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню», — сказал Кудрин.

По его оценке, Москва и Санкт-Петербург в ближайшее время пойдут на сближение, и их доля в ВВП России будет еще больше возрастать.

«В противовес этому нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — отметил Кудрин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.