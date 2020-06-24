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Экономика

Кудрин прокомментировал решение Путина повысить НДФЛ для богатых

Алексей Кудрин прокомментировал решение президента повысить НДФЛ для богатых. Глава Счетной палаты считает допустимой корректировку в 2%, пишет «Коммерсантъ».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Кудрин считает важным, что «впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель».

Также он отметил — ставка подоходного налога повышается для некоторых категорий граждан незначительно.

«Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — отметил Кудрин.

О повышении НДФЛ с 13 до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год глава государства заявил в обращении к россиянам.

По словам президента, это даст бюджету около 60 млрд рублей. Эти деньги направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

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