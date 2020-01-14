Кудрин раскрыл масштабы воровства из федерального бюджета

«По уголовным делам — это от силы до 2−3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — цитирует Кудрина РИА Новости.
Примерно треть из общего объема финансовых нарушений, выявленных за 2019 год, — нарушения бухгалтерского учета.
«Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — сказал Кудрин.
СП будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита, пишет RT.
«И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заключил он.
Ранее Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России. <Речь идет о кризисе 2008 года, когда Путин занимал пост премьер-министра России.>
«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — сказал Кудрин.