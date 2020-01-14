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Экономика

Кудрин раскрыл масштабы воровства из федерального бюджета

Счетная палата (СП) оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2−3 млрд рублей в год при том, что общий объем нарушений за 2019 году составил 804 млрд рублей, заявил глава СП Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«По уголовным делам — это от силы до 2−3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Примерно треть из общего объема финансовых нарушений, выявленных за 2019 год, — нарушения бухгалтерского учета.

«Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — сказал Кудрин.

СП будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита, пишет RT.

«И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заключил он.

Ранее Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России. <Речь идет о кризисе 2008 года, когда Путин занимал пост премьер-министра России.>

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — сказал Кудрин.

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